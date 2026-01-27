Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a fost transportat la spital de la un eveniment: „Am nevoie să fac niște investigații”

Ioniță de la Clejani a făcut primele declarații după ce a fost transportat de urgență la spital pe 24 ianuarie. Artistului i s-a făcut rău în timpul unui eveniment privat la Timișoara, unde se afla cu soția lui, Viorica de la Clejani, și taraful lor.

Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a fost transportat la spital de la un eveniment

Ioniță de la Clejani trece printr-un moment delicat din cauza sănătății, dar își păstrează optimismul. Weekendul trecut, artistul a ajuns de urgență la spital în Timișoara, unde medicii i-au oferit îngrijiri. Într-o declarație pentru Spynews Live, cântărețul a explicat situația și planurile sale pentru o recuperare completă.

„Sunt ok, sunt bine, dar trebuie făcute investigații de specialitate. Am nevoie să fac niște investigații, să văd clar despre ce este vorba. Nu m-au ținut la Timișoara, mi-au făcut investigații și continuă analizele de acasă. Mi-au făcut niște vitaminizări, să pot să îmi revin. Mi-a fost rău. După ce mă fac bine, o să vorbesc despre asta”, a declarat Ioniță de la Clejani la Spynews Live, potrivit Spynews.ro.

Potrivit Vioricăi de la Clejani, problemele de sănătate ale lui Ioniță sunt cauzate de diabetul de care suferă. În ziua incidentului, artistul nu mâncase la timp și nu își luase tratamentul, ceea ce i-ar fi declanșat starea de rău. Viorica este dezamăgită de persoanele de la eveniment care au filmat momentul în care lui Ioniță i s-a făcut rău. Artista a subliniat importanța empatiei față de cei aflați la nevoie.

„Eu am rămas uimită când am văzut filmarea. Oamenii sunt… nu, nu te-ar ajuta când ți-e greu. Să îți acorde primul ajutor. Să sunăm la ambulanță sau să acordăm celui care nu se simte bine primul ajutor. Ei te filmează să te posteze să facă bani, like-uri și vizualizări. Omul are niște probleme de diabet, nu a mâncat la timp, nu a luat tratamentul la timp și i s-a făcut rău. Suntem oameni, nu suntem roboți”, a declarat Viorica de la Clejani.

Ioniță de la Clejani și-a pierdut mama în decembrie 2025

Pe lângă provocările medicale, ultimele luni au fost marcate de pierderi emoționale pentru familia Clejanilor. În decembrie 2025, Ioniță și-a pierdut mama, o durere profundă care a afectat întreaga familie.

Ioniță de la Clejani a găsit puterea să împărtășească un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre cea care i-a dat viață. În semn de adio, artistul a publicat o fotografie de la mormântul mamei sale, însoțită de un mesaj îndurerat. „Această fotografie înseamnă încheierea unui capitol din viața mea”, și-a început Ioniță de la Clejani mesajul.

Totodată, artistul a vorbit cu recunoștință și melancolie despre relația dintre părinții lui, despre care spune că i-au crescut frumos pe el și pe frații lui.

„Când groparul a legat cele două cruci împreună cu baticul mov, am simțit că sufletele lor s-au regăsit. În mintea mea a apărut imaginea cu ei doi, pe marginea patului, bucurându-se că am trecut pe la ei să-i văd. El s-a stins primul din viață, după ea. Acum sunt din nou împreună. Acești oameni nu au putut trăi unul fără altul. Au fost împreună o viață, cu bune și cu rele. S-au respectat, s-au iubit, au muncit împreună și ne-au crescut frumos pe noi, cei patru frați. Nu am dus lipsă de nimic. Să le mulțumesc… este puțin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a mai scris artistul pe Facebook.

