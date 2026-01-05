Fulgy, derapaj la adresa românilor, anunț că se însoară și mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani: „Neam de trădători, sclavi și amărâți”

Fulgy a transmis mai multe mesaje în ultimele zile, prin intermediul TikTok. Tânărul de 28 de ani a avut un derapaj la adresa românilor, pe care i-a numit „un neam de trădători și sclavi”, apoi a anunțat că se întoarce definitiv în țară din Dubai. La scurt timp după, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a spus că, de fapt, va pleca în Arabia Saudită. Tot recent, Fulgy a spus că anul acesta se va însura.

Fulgy, mesaje îngrijorătoare pe TikTok

Fulgy a susținut un concert de pian în Dubai în aer liber, chiar înainte de focul de artificii de Anul Nou. Ulterior, tânărul a transmis mai multe mesaje pe TikTok. Întâi a spus că este „în război cu România”, apoi a anunțat că anul acesta se va căsători și a cerut statului român să-i ofere protecție la eveniment, care va fi public.

„Declar că sunt în război oficial cu România! Pe 8 ianuarie vin, pregătiți-vă!”, a transmis pe TikTok. „Aș vrea să spun că nu dau nici măcar doi bani pe urările voastre de neam de trădători, sclavi și amărâți românași! Dacă am reușit în viața mea, am reușit pentru că am plecat foarte departe de voi!”, a scris în altă postare.

A anunțat că se însoară

Apoi a anunțat că anul acesta se însoară și că cere „cu respect”, ca statul român să-i asigure protecție la eveniment.

Într-o altă postare, Fulgy a anunțat că dorește să ofere acces public la nunta sa și s-a adresat statului român să-i ofere „protecție, ordine și liniște pe durata evenimentului”. „Mă adresez statului român, cu respect, pentru a asigura protecția, ordinea și liniștea pe durata evenimentului, atât pentru invitați, cât și pentru publicul prezent. Siguranța tuturor este esențială”, a scris în mediul online.

„Pentru că mamaia mea e în viață și mi-a spus pe la 19-20 de ani: «Fulgică, băiatul meu, însoară-te și tu că o să mor și vreau să te văd și eu fericit și însurat». 6 august 2026 mă însor. Unde? La Nuba. Cu cine? Veți afla“, a transmis Fulgy, într-un videoclip care s-a viralizat imediat.

Dacă identitatea miresei este încă secretă, nu același lucru se poate spune despre cei șapte nași pe care Fulgy i-a enumerat într-un alt videoclip. „Dan de la Giurgiu cu chitara, Florin Salam, Alex Bodi, Denis din Albania, Joshua Castellano, doar dacă vrei tu, că m-ai învățat să mănânc spaghete și paste, și nu în ultimul rând domnul Becali, Giovanni Becali, aș fi onorat, și nașul meu promis de peste 35 de ani, Johnny Cristopher Depp”, a spus tânărul.

Ce le-a transmis părinților, Viorica și Ioniță de la Clejani

Deși a anunțat că pe 8 ianuarie revine în țară, într-o altă postare, Fulgy le-a transmis părinților lui că va pleca în Arabia Saudită și că pe ei îi așteaptă în Dubai.

„Dragă mamă, dragă tată, din păcate, pe data de 8 ianuarie nu voi mai putea ajunge în România. Dacă doriți, vpă aștept cu drag să veniți voi la mine, în Dubai. După concertele mele din Dubai, voi pleca direct către Arabia Saudită. (…) Am fost invitat la o întâlnire oficială de către persoane importante din Arabia Saudită, pe care le-am cunoscut anterior în Dubai, într-un context profesional. Totul s-a legat frumos, cu respect și prietenie, iar această vizită este una importantă pentru mine. (…) Vă iubesc și sper să înțelegeți. Doamne ajută! Cu drag, Manole Dan Constantin Fulgeraș, fiul vostru”, a mai scris Fulgy pe TikTok.

