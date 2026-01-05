  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Fulgy, derapaj la adresa românilor, anunț că se însoară și mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani: „Neam de trădători, sclavi și amărâți”

Fulgy, derapaj la adresa românilor, anunț că se însoară și mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani: „Neam de trădători, sclavi și amărâți”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

Fulgy a transmis mai multe mesaje în ultimele zile, prin intermediul TikTok. Tânărul de 28 de ani a avut un derapaj la adresa românilor, pe care i-a numit „un neam de trădători și sclavi”, apoi a anunțat că se întoarce definitiv în țară din Dubai. La scurt timp după, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a spus că, de fapt, va pleca în Arabia Saudită. Tot recent, Fulgy a spus că anul acesta se va însura.

Fulgy, mesaje îngrijorătoare pe TikTok

Fulgy și părinții lui, Viorica și Ioniță de la ClejaniIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Fulgy a susținut un concert de pian în Dubai în aer liber, chiar înainte de focul de artificii de Anul Nou. Ulterior, tânărul a transmis mai multe mesaje pe TikTok. Întâi a spus că este „în război cu România”, apoi a anunțat că anul acesta se va căsători și a cerut statului român să-i ofere protecție la eveniment, care va fi public.

„Declar că sunt în război oficial cu România! Pe 8 ianuarie vin, pregătiți-vă!”, a transmis pe TikTok. „Aș vrea să spun că nu dau nici măcar doi bani pe urările voastre de neam de trădători, sclavi și amărâți românași! Dacă am reușit în viața mea, am reușit pentru că am plecat foarte departe de voi!”, a scris în altă postare.

Citește și: Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv

Elena Băsescu a dat uitării hainele și gențile de lux și s-a pozat în timp ce gătea, cu șorțul pe ea și cu părul prins în coc! Cum arată, la 45 de ani, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Elena Băsescu a dat uitării hainele și gențile de lux și s-a pozat în timp ce gătea, cu șorțul pe ea și cu părul prins în coc! Cum arată, la 45 de ani, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Recomandarea zilei

A anunțat că se însoară

Apoi a anunțat că anul acesta se însoară și că cere „cu respect”, ca statul român să-i asigure protecție la eveniment.

Într-o altă postare, Fulgy a anunțat că dorește să ofere acces public la nunta sa și s-a adresat statului român să-i ofere „protecție, ordine și liniște pe durata evenimentului”. „Mă adresez statului român, cu respect, pentru a asigura protecția, ordinea și liniștea pe durata evenimentului, atât pentru invitați, cât și pentru publicul prezent. Siguranța tuturor este esențială”, a scris în mediul online.

„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Recomandarea zilei

„Pentru că mamaia mea e în viață și mi-a spus pe la 19-20 de ani: «Fulgică, băiatul meu, însoară-te și tu că o să mor și vreau să te văd și eu fericit și însurat». 6 august 2026 mă însor. Unde? La Nuba. Cu cine? Veți afla“, a transmis Fulgy, într-un videoclip care s-a viralizat imediat.

Dacă identitatea miresei este încă secretă, nu același lucru se poate spune despre cei șapte nași pe care Fulgy i-a enumerat într-un alt videoclip. „Dan de la Giurgiu cu chitara, Florin Salam, Alex Bodi, Denis din Albania, Joshua Castellano, doar dacă vrei tu, că m-ai învățat să mănânc spaghete și paste, și nu în ultimul rând domnul Becali, Giovanni Becali, aș fi onorat, și nașul meu promis de peste 35 de ani, Johnny Cristopher Depp”, a spus tânărul.

Citește și: Imagini emoționante cu Loredana Groza la cimitir, la câteva zile de la înmormântarea tatălui ei

Ce le-a transmis părinților, Viorica și Ioniță de la Clejani

Deși a anunțat că pe 8 ianuarie revine în țară, într-o altă postare, Fulgy le-a transmis părinților lui că va pleca în Arabia Saudită și că pe ei îi așteaptă în Dubai.

„Dragă mamă, dragă tată, din păcate, pe data de 8 ianuarie nu voi mai putea ajunge în România. Dacă doriți, vpă aștept cu drag să veniți voi la mine, în Dubai. După concertele mele din Dubai, voi pleca direct către Arabia Saudită. (…) Am fost invitat la o întâlnire oficială de către persoane importante din Arabia Saudită, pe care le-am cunoscut anterior în Dubai, într-un context profesional. Totul s-a legat frumos, cu respect și prietenie, iar această vizită este una importantă pentru mine. (…) Vă iubesc și sper să înțelegeți. Doamne ajută! Cu drag, Manole Dan Constantin Fulgeraș, fiul vostru”, a mai scris Fulgy pe TikTok.

Foto: TikTok; Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Fanatik
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
GSP.ro
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Citește și...
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Lidia Buble şi Horațiu Nicolau, apariţie controversată în public! Aşa nu au mai fost văzuţi, artistă pare total dezolată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințul Harry revine sub protecție armată în UK. Ce a făcut pentru a convinge autoritățile
Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. "Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis..." Ce i-a transmis asistentei TV
Tudorița Chidu, una dintre cele mai valoroase atlete ale României din anii '90, a murit la 58 de ani
Fulgy, mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani, după ce a spus că familia lui s-a destrămat: „Așa cum suntem”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Dan Petrescu, PRIMELE DECLARAȚII despre boala sa. Spune că NU are cancer. Ce problemă ar avea de fapt: Nu știe de unde au ieșit poveștile astea

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cele mai frumoase ținute de la Critics Choise Awards 2026. Ariana Grande, Elle Faning și Jessica Biel au început anul cu stil
Cele mai frumoase ținute de la Critics Choise Awards 2026. Ariana Grande, Elle Faning și Jessica Biel au început anul cu stil
Un fotbalist celebru și-a cerut în căsătorie iubita. Momentul special a avut loc pe o plajă din Miami
Un fotbalist celebru și-a cerut în căsătorie iubita. Momentul special a avut loc pe o plajă din Miami
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei. Actrița a vorbit cu emoție și admirație față de Charlotte, care pare să îi calce pe urme: „Va fi o femeie puternică”
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei. Actrița a vorbit cu emoție și admirație față de Charlotte, care pare să îi calce pe urme: „Va fi o femeie puternică”
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Meghan Markle reacționează cu privire la videoclipul viral cu dansul din sala de nașteri, după mesajele negative. Ce a transmis Ducesa: „Trebuie să fii...”
Meghan Markle reacționează cu privire la videoclipul viral cu dansul din sala de nașteri, după mesajele negative. Ce a transmis Ducesa: „Trebuie să fii...”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Horoscop 6 ianuarie 2026. Își taie singură craca de sub picioare. O zodie ia decizii greșite și suferă consecințele
Horoscop 6 ianuarie 2026. Își taie singură craca de sub picioare. O zodie ia decizii greșite și suferă consecințele
Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Elena Vîșcu, reacție surprinzătoare atunci când CRBL i-a spus că vrea să divorțeze: „Pentru mine familia e numărul 1”
Elena Vîșcu, reacție surprinzătoare atunci când CRBL i-a spus că vrea să divorțeze: „Pentru mine familia e numărul 1”
Observator News
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Libertatea pentru Femei
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscopul săptămânii 5 -11 ianuarie 2026. ZODIILE norocoase în prima saptămână a anului
Horoscopul săptămânii 5 -11 ianuarie 2026. ZODIILE norocoase în prima saptămână a anului
Ajunul Bobotezei – tradiții și superstiții. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului? Rugăciune făcătoare de minuni
Ajunul Bobotezei – tradiții și superstiții. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului? Rugăciune făcătoare de minuni
Beneficii medicale surprinzătoare ale consumului de pâine congelată
Beneficii medicale surprinzătoare ale consumului de pâine congelată
Medicii de familie încep o grevă de zece zile! Care sunt revendicările?
Medicii de familie încep o grevă de zece zile! Care sunt revendicările?
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton