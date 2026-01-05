Elena Vîșcu, reacție surprinzătoare atunci când CRBL i-a spus că vrea să divorțeze: „Pentru mine familia e numărul 1”

Elena Vîșcu a oferit detalii rare despre divorțul de CRBL, la aproape doi ani de la despărțire. Fosta coregrafă de la „Dansez pentru tine” a spus ce a simțit când artistul i-a spus că vrea să divorțeze și ce l-a rugat referitor la actuala lui relație. Totodată, Elena a spus cum o ajută pe fiica lor, Alessia, să parcurgă această perioadă complicată.

Elena Vîșcu, dezvăluiri despre divorțul de CRBL

Elena Vîșcu (37 de ani) și Eduard „CRBL” Andreianu (46 de ani) au divorțat în primăvara anului 2024, după aproximativ 16 ani de căsnicie. La aproape doi ani de la divorț, Elena a oferit detalii rare despre despărțirea de artist, în podcastul Ioanei Ginghină.

„Am simțit multe care mi s-au adeverit ulterior. Eu am crezut în familie și cred și în ziua de astăzi. Aș fi băgat mâna în foc. Pentru mine familia e numărul 1. Când iubești nu vezi. (…) Nu e loc de doi artiști în familie. Am zis că eu am grijă de tot ca să las artistul să creeze. (…)

Eu am fost foarte fericită (când CRBL i-a zis că vrea să divorțeze – n.red.). Da (i s-a luat o piatră de pe inimă). Nu fericită. Împăcată, eliberată. Chiar dacă doare și te simți ciudat după 17 ani să te trezești brusc în altă formă. La mine nu s-a prea schimbat nimic. Eu am stat singură non-stop. Eu în momente singură în care să descurc totul am fost de foarte multe ori”, a spus Elena Vîșcu, în podcastul Ioanei Ginghină.

Ce i-a spus fiicei lor după despărțire

La scurt timp după ce a anunțat divorțul de Elena, CRBL s-a afișat cu o nouă iubită cu peste 20 de ani mai tânără decât el. Văzând că o afectează pe fiica lor, Elena l-a rugat pe fostul soț să fie mai discret, însă fără reușită.

„L-am rugat: mai discret. Îi explici, plângi, te desfaci în bucăți, dar vorbești cu un perete și nu se înțelege nimic, mi-am învățat lecția. Am înțeles. Nu am cu cine. E ok. Asta e alegerea ta.

Atunci și pentru Alessia este o lecție. (…) Ne-a ales ca părinți, e și traseul ei. Eu fac tot ce-mi stă în putere să fie cât mai ok, să nu se lovească tare. Am avut nenumărate discuții. I-am explicat. «Te iubește, nu știe să comunice, mergem înainte.» Așa veșnic dezbatem comportamentul lui. Am obosit. Viața merge înainte“, a mai spus Elena.

Greșeala Elenei Vîșcu în căsnicia cu CRBL

Fosta campioană la dans sportiv este de părere că greșeala ei a fost că s-a dizolvat în căsnicia cu CRBL și a uitat de ea.

„Dintr-un punct de vedere este bine, din altul nu este bine. Mi se pare și corect să te dizolvi, înseamnă iubirea supremă, să te dedici familiei, în același timp nu este bine pentru că te pierzi pe tine. Asta este greșeala pe care am făcut-o eu. Nu există perfecțiune, nimeni nu este perfect și într-un cuplu ambii greșesc. Este exact de ce am avut nevoie ca să-mi înțeleg lecția. Acum știu exact cum trebuie și cum nu trebuie să fac”, a explicat.

„Adevărul meu e unul, al lui este altul. Realitatea mea este ancorată în fapte. Nu mai suport vorba multă aiurea. Fapte. În spațiul public multe au ieșit”, a mai spus Elena Vîșcu.

