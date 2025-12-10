Elena Vîșcu și-a refăcut viața sentimentală. „Este cineva prezent în viața mea!” Ce spune fosta soție a lui CRBL despre noua relație

Elena Vîșcu își rescrie povestea personală după despărțirea de CRBL. După un mariaj de 16 ani și un divorț care a surprins publicul în 2024, fosta soție a artistului a confirmat că are un nou partener.

Elena spune că trăiește un capitol plin de liniște și echilibru, declarând că se simte împăcată și pregătită pentru un nou început.

Elena Vîșcu și-a refăcut viața sentimentală, la un an de la divorțul de CRBL

Elena Vîșcu a mărturisit că și-a dedicat primul an după separare exclusiv vindecării emoționale. „Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de ‘doliu’, e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Deși confirmă că există cineva în viața ei, Elena preferă să nu grăbească lucrurile și să păstreze discreția până când va simți că relația este stabilă. „Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul ‘iubește’ e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu ‘iubește’ e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a explicat ea.

Alessia rămâne prioritatea absolută a Elenei

După divorț, Elena și fiica ei, Alessia, s-au mutat la Chișinău, unde locuiesc împreună. Pentru Elena, rolul de mamă rămâne pe primul loc. „Nu există ca cineva să intre în viața mea fără să știe despre Alessia sau fără să o accepte, nici nu există așa ceva. Pentru mine, Alessia e numărul 1 în viața mea, iar eu, când îi fac cunoștință cu o persoană, e deja un alt nivel de relație”, a subliniat ea.

Elena insistă că nu va permite nimănui să afecteze liniștea fiicei sale. „Cu toate astea, nu ai cum să fii sigură pe nimeni, uite cum te duce viața, te trezești cu surprize-surprize, dar trebuie să fie un alt nivel de relație atunci când Alessia va face cunoștință cu persoana din viața mea. Nu mă joc cu sentimentele ei. Ea a suferit destul de mult, a trecut prin multe momente dificile și nu mă joc cu sufletul ei”, a mai mărturisit Elena.

