Ce spune Elena Vîșcu despre viața ei după un an de la divorțul de CRBL: „Am renunțat la vină”

Elena Vîșcu a împărtășit câteva detalii rare despre viața ei la un an și câteva luni de la divorțul de Eduard „CRBL” Andreianu.

Cum arată viața Elenei Vîșcu la un an de la divorțul de CRBL

Elena Vîșcu (37 de ani) și Eduard „CRBL” Andreianu (46 de ani) au divorțat în primăvara anului 2024, după aproximativ 16 ani de căsnicie. La un an și câteva luni de la divorț, coregrafa a spus ce a învățat despre libertate și curaj.

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe”, a scris Elena Vîșcu în mediul online.

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu și fiica lor, Alessia Andreianu (14 ani), s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a coregrafei. Vara aceasta, cele două au vizitat Marbella (Spania). Au mai vizitat și Delta Dunării și orașul Orheiul Vechi din Republica Moldova, alături de părinții Elenei.

Mesajul pe care Elena Vîșcu i l-a transmis lui CRBL la un an de la divorț

În mai 2025, în podcastul lui Jorge, Elena Vîșcu i-a transmis un mesaj lui CRBL, cu ocazia unui an de la divorțul lor.

„Dacă ar fi să-i spui ceva acum lui CRBL, ce i-ai spune?”, a întrebat Jorge.

„În momentul de față, acum? Că-i mulțumesc pentru toată experiența. Vorbesc foarte sincer. Pentru toată viața pe care am avut-o împreună, că nu au fost doar lucruri rele. Nu mințim aici. Am trăit o viață și cu bune și cu rele, ca orice familie. Dar… Da, i-am spus, oricum i-am spus. I-am spus: «Te rog frumos, fii mai discret, atât te rog. Fii fericit, fă ce vrei tu, cum vrei tu, dar fii mai discret». Asta era rugămintea mea tot timpul la el. Sau, dacă ieși să faci ceva, măcar mai lasă un pic perioada aia de pauză, știi?”, a răspuns Elena Vîșcu.

