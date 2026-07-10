Oana Roman, dezvăluiri rare despre rolul de mamă singură: „Acela a fost declicul”

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Oana Roman și-a deschis sufletul despre provocările financiare ca mamă singură, dezvăluind cum despărțirea de Marius Elisei a transformat-o într-o persoană mai atentă și responsabilă cu banii.

Oana Roman, dezvăluiri rare despre rolul de mamă singură

Oana Roman își deschide sufletul despre schimbările majore din viața sa după despărțirea de Marius Elisei, tatăl fiicei sale, Isabela. Într-un interviu pentru Spynews, vedeta a vorbit despre transformările care au avut loc atât în plan personal, cât și financiar, de când își crește singură fiica.

„Sunt darnică și sunt cheltuitoare, recunosc. Eu dau, dau. Ajut, cheltui. Mă simt bine, îmi trăiesc viața! Bine, pun și bani deoparte, am grijă. Am grijă să am bani deoparte tot timpul, e foarte important, dar nu sunt zgârcită”, a mărturisit Oana Roman.

Totuși, viața de mamă singură i-a schimbat perspectiva asupra banilor. „În trecut, nu prea (punea bani deoparte – n.red.). Dar de când am devenit mai responsabilă, de când am în grijă un copil și îl cresc singură, trebuie să am grijă. Clar, acela a fost declicul”, a explicat vedeta.

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Ce a învățat Oana Roman de la părinții ei, Mioara și Petre Roman, când vine vorba de finanțe

Deși în trecut era cunoscută drept o „mână largă“ care adora să trăiască clipa, Oana recunoaște că situația s-a schimbat odată cu responsabilitatea de a fi părinte singur. Fiecare decizie financiară este acum luată cu gândul la viitorul Isabelei, iar acest lucru a făcut-o să pună mai mult accent pe economii și planificare.

Însă, tendința de a fi generoasă și de a cheltui provine, spune ea, din copilărie. „Mama era cheltuitoare ca mine. Cumpătatul familiei a fost tata mereu. Îi plăcea și mamei să-și trăiască viața la fel ca mine. Era Berbec ca mine, aveam aceeași zodie, și era cheltuitoare și mama. Îi plăcea să facă cadouri, să cumpere lucruri frumoase, să se plimbe…”, a dezvăluit Oana Roman.

Totodată, ea recunoaște că a învățat lecții valoroase din partea tatălui său, Petre Roman, despre importanța economisirii. „Tata a avut un aport la asta, pentru că el a fost tot timpul genul de om care punea bani deoparte, să existe tot timpul. Și exemplul lui m-a motivat așa, cumva”, a adăugat vedeta.

Foto: Instagram

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