Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Corina Dănilă a primit o lovitură dură de la instanță în cazul procesului privind creditele în franci elvețieni. După ce și-a pierdut casa și a trecut prin ani de zile de chinuri, executări silite și alte situații complicate, instanța a decis recalcularea datoriei, nu stingerea acesteia, așa cum se aștepta vedeta.

Decizia instanței în cazul procesului Corinei Dănilă

Corina Dănilă a trecut printr-o situație complexă. Actrița a rămas fără locuința cumpărată prin credit, iar problemele cu banii s-au ținut lanț ani de zile. După aproape 10 ani de procese privind creditele contractate în franci elvețieni, Tribunalul București a pronunțat hotărârea definitivă. Decizia nu îi stinge însă toate obligațiile financiare.

Totul s-a întâmplat în 2008, când Corina Dănilă a luat două credite în franci elvețieni, în valoare totală de peste 400.000 de franci elvețieni.

La acel moment, cursul francului era mult mai mic decât cel înregistrat în anii următori. Pentru că francul s-a apreciat puternic, ratele au crescut semnificativ, iar creditele au fost declarate scadente anticipat.

Citește și: Cine este Corina Dănilă. Ce facultate a urmat, cu cine a fost căsătorită și câți copii are

Până la urmă, locuința adusă garanție a fost executată silit și vândută la licitație, însă suma obținută nu a fost suficientă pentru acoperirea întregii datorii.

S-a continuat executarea silită

După ce imobilul s-a vândut, creditorii au continuat executarea silită pentru recuperarea diferenței de bani. Veniturile actriței au fost poprite timp de mai mulți ani fiindu-i reținut aproape jumătate de de salariu net încasat de la TVR.

„În paralel, a fost înfiinţată o poprire distinctă pentru acest contract de credit în dosarul nr. 731/2014 asupra tuturor veniturilor sale, fiind executate din sume din drepturi conexe şi salariul sau ca angajat al Televiziunii Române cu sediul în Bucureşti, până în prezent fiind executaţi peste 60.000 de lei din aceste venituri fără ca aceste sume să fie încasate în contul creditului, ci numai a cheltuielilor de executare”, se arată în motivarea depusă de către vedetă.

Citește și: Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă. De ce a divorțat de singurul soț și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu: „Nu a fost un capitol ușor”

Corina Dănilă a cerut stingerea datoriilor rămase după executarea silită, arătând că aprecierea monedei elvețiene a fost o situație imposibil de anticipat.

Judecătorii au spus că majorarea cursului francului i-a afectat situația financiară și au recunoscut existența unei situații excepționale, dar au considerat că acest aspect nu justifică ștergerea integrală a obligațiilor rămase.

Tribunalul București a menținut soluția primei instanțe și a dispus adaptarea contractelor de credite. Datoria rămasă va fi recalculată folosind cursul francului elvețian de la momentul încheierii contractelor, la care se adaugă cel mult 52,6%.

Urmărește-ne pe Google News