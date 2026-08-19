Cum arată Fizz la 47 de ani. Bogdan Croitoru a renunțat la haina de blană și frizura stil „Johnny Bravo”

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După ce a cucerit anii 2000 cu hituri și o imagine extravagantă, Fizz, pe numele său adevărat Bogdan Croitoru, trăiește acum o viață simplă la 47 de ani. Artistul s-a retras din muzică pentru a se dedica afacerilor și investițiilor în monede digitale și nu mai seamănă deloc cu cel care purta haine de blană și avea o frizură în stilul „Johnny Bravo”.

Cum arată Fizz la 47 de ani

La începutul anilor 2000, Fizz, pe numele său real Bogdan Croitoru, era un personaj emblematic al scenei muzicale românești, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și aparițiile spectaculoase. Însă, după ce și-a cucerit notorietatea cu hituri precum „Dacă nu eu, atunci cine?”, artistul a ales să se reinventeze complet. Astăzi, la 47 de ani, viața sa este de nerecunoscut, iar transformarea sa a devenit subiect de discuție.

Fostul star a renunțat la blănurile luxoase și la bijuteriile masive, preferând un stil de viață mai simplu și mai discret.

Fizz, cândva un simbol al opulenței, a fost surprins recent de paparazzi MediaFlux în București, conducând o trotinetă electrică. Fostul artist purta o ținută sport alcătuită din bermude, tricou și adidași, completată de o pereche de ochelari de soare. Nicio urmă a blănurilor sau a accesoriilor care l-au făcut celebru în urmă cu două decenii.

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Ce s-a întâmplat cu celebra haină de blană

Fizz a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a vândut celebra haină de blană care l-a diferențiat de ceilalți artiști.

„Celebra blană am scos-o la licitație în scopuri umanitare. A cumpărat-o un om de afaceri, a dat 3.000 de euro pe ea, iar banii au ajuns la un copil bolnav de care am avut eu grijă”, a declarat Fizz.

Acest gest nobil a marcat trecerea sa de la stilul de viață extravagant la o abordare mai responsabilă și matură.

Retras aproape complet din viața publică, Fizz a ales să se concentreze pe antreprenoriat și investiții. Cariera muzicală a rămas în urmă, iar acum el își canalizează energia în proiecte de business.

Bogdan Croitoru a declarat că muzica a fost mai mult un mijloc de promovare pentru el, iar de-a lungul anilor a dezvoltat afaceri în domeniul imobiliar și al modei. În plus, s-a implicat în piața monedelor digitale.

„Pasionat al monedelor digitale, Fizz a învățat foarte multe despre Bitcoin, în special investind în moneda rege”, se menționează într-un comunicat de presă al partenerilor săi dintr-un crypto exchange românesc.

De asemenea, artistul a anunțat planuri pentru un mall online, unde clienții pot găsi de la haine și lenjerie intimă până la mâncare pentru pisici.

„Avem blănuri de la 300 la 5.000 de euro. Am relansat și agenția mea de modeling cu această ocazie. Avem colaboratori din Italia și din China. Noi lucrăm cu orice furnizor bun”, a explicat Fizz cu convingere cu câțiva ani în urmă.

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Amintiri din epoca de aur a lui Fizz

Deși a ales să se retragă, Fizz rămâne o figură memorabilă în cultura pop românească. Hitul său «Dacă nu eu, atunci cine?» a fost coloana sonoră a unei generații, iar videoclipurile lui, pline de mașini luxoase și decoruri extravagante, au fost sinonime cu începutul anilor 2000.

Astăzi, însă, Bogdan Croitoru a înlocuit dorința de a epata cu discreția. Aparițiile sale publice sunt rare, iar prioritățile sale s-au mutat către afaceri și ajutorarea celorlalți.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Fizz

Sursă foto: Instagram, MediaFlux

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