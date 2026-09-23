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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sărut pe aeroport. Președintele, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa

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Un moment de tandrețe a fost surprins între Președintele Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a aterizat pe aeroportul din SUA, unde era așteptat de Mirabela. Când a văzut-o, acesta a sărutat-o, momentul fiind surprins de camerele de filmat.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sărut pe aeroport

Deși de obicei sunt rezervați în public, de data aceasta Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au uitat de camerele de filmat și, bucurându-se de revedere, președintele și-a sărutat partenera de viață. Momentul a avut loc pe aeroport, în Statele Unite ale Americii.

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Ușor stânjenită, Mirabela Grădinaru a zâmbit la cameră, iar mai apoi cei doi și-au continuat drumul.

Imaginile au fost publicate mai apoi pe contul de TikTok al președintelui, unde acesta a prezentat itinerariul său în SUA.

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Vizită la memorialul 9/11, întâlniri cu Diaspora și intervenție în Consiliul de Securitate

În perioada 20–23 septembrie 2026, Nicușor Dan participă la Adunarea Generală a ONU, dar nu înainte de a aduce un omagiu la Memorialul 9/11. Alături de Mirabela Grădinaru, președintele a ținut să onoreze memoria celor cinci cetățeni români care și-au pierdut viața în atacurile din urmă cu 25 de ani.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice”, a declarat acesta.

După momentul solemn, președintele a avut întrevederi oficiale cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress.

Aflat într-o misiune diplomatică, Nicușor Dan a subliniat importanța dialogului internațional: „Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”.

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Regina Maria, omagiată la New York

Într-un alt moment încărcat de simbolism, șeful statului a dezvelit plăcuța „The Queen Marie of Romania Corner” pentru a celebra 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite. Evenimentul a avut loc într-o intersecție din New York, devenită acum un loc ce omagiază personalitatea remarcabilă a reginei.

„Regina Maria a înțeles cât de important era ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale”, a scris președintele pe rețelele sociale.

Pe lângă angajamentele oficiale, Nicușor Dan a avut întâlniri și cu membrii comunității românești din New York, oferindu-le asigurări despre implicarea continuă a autorităților române în sprijinirea diasporei. Vizita oficială culminează astăzi, 23 septembrie, cu o intervenție plenară a președintelui în cadrul Adunării Generale a ONU, urmată de participarea sa la o ședință a Consiliului de Securitate.

De-a lungul întregii vizite, Mirabela Grădinaru a fost o prezență constantă, sprijinindu-l pe președinte în toate momentele importante și subliniind, prin prezența sa, imaginea unei echipe puternice și unite.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan în SUA

Sursă foto: TikTok, Administrația Prezidențială

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