Cine este Siegfried Mureșan, noua propunere a lui Nicușor Dan de premier

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Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie 2026 desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Economist și europarlamentar din 2014, Mureșan este liderul propus de coaliția PNL-USR-UDMR pentru guvernarea României.

Cine este Siegfried Mureșan

Primii ani de viață, studii și carieră

Pe 17 septembrie 2026, Palatul Cotroceni a fost martorul unui moment important pentru scena politică din România. Președintele Nicușor Dan l-a anunțat pe Siegfried Mureșan, economist, politician și europarlamentar de succes, drept alegerea sa pentru funcția de prim-ministru, relatează Libertatea.

Propunerea comună a PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, în vârstă de 45 de ani, a devenit un nume proeminent în politica europeană. Membru al Partidului Național Liberal (PNL) și vicepreședinte al influentului Partid Popular European (PPE) din 2019, Mureșan este cunoscut pentru cariera sa impresionantă, dar și pentru o traiectorie politică presărată cu controverse și alianțe neașteptate.

Născut în Hunedoara, Mureșan și-a început drumul profesional la Academia de Studii Economice din București, pe care a absolvit-o în 2004. Însă adevărata sa ascensiune a început în Germania, unde a obținut un masterat în Științe Economice și Management la prestigioasa Universitate Humboldt din Berlin. Acolo a primit și o bursă din partea Bundestagului, lucrând ca stagiar și consilier politic al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din parlamentul german. Această experiență de culise i-a deschis calea către culmile politicii europene.

București, Berlin, Bruxelles: O carieră internațională

În 2009, Mureșan s-a mutat la Bruxelles, unde a început să lucreze ca expert economic în cadrul Partidului Popular European (PPE). În 2014, a devenit europarlamentar și, patru ani mai târziu, a fost ales vicepreședinte al PPE, fiind reales de două ori în această funcție. Libertatea subliniază că Mureșan s-a remarcat printr-o viziune clară și printr-un discurs ferm în apărarea valorilor europene.

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Însă drumul său politic nu a fost lipsit de obstacole. În 2014, Siegfried Mureșan a intrat în politica românească alături de Partidul Mișcarea Populară (PMP), condus pe atunci de fostul președinte Traian Băsescu. Ascensiunea sa rapidă l-a propulsat în poziția de prim-vicepreședinte PMP în 2015, iar numele său a fost vehiculat pentru funcția de prim-ministru. Totuși, colaborarea cu PMP a fost umbrită de conflicte, mai ales cu Elena Udrea, pe care o susținuse anterior.

De la PMP la PNL

În 2018, Mureșan a realizat că viitorul său politic necesita o schimbare de direcție. A părăsit PMP pentru a se alătura PNL, unde a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai PSD. Cu toate acestea, politica românească, mereu imprevizibilă, i-a rezervat o surpriză. În anii ce au urmat, Mureșan a fost sprijinit pentru un nou mandat de europarlamentar chiar de către PSD, fostul său adversar politic.

Viața personală

Din 2016, Siegfried Mureșan este căsătorit cu o femeie pe nume Cătălina Manea, care lucrează într-o instituție europeană, la Banca Europeană de Investiții, una dintre cele mai importante instituții financiare ale Uniunii Europene. Deși are un post important, Cătălina nu este o prezență publică activă. Cei doi nu au copii împreună.

„Cred cu tărie că România își poate găsi locul în centrul deciziilor europene”

De-a lungul anilor, Siegfried Mureșan a demonstrat o abilitate rară de a naviga apele tulburi ale politicii românești. Relația sa cu fostul președinte Klaus Iohannis este un exemplu clar în acest sens. Dacă la începutul carierei sale l-a criticat vehement, ulterior a devenit un susținător al politicilor promovate de acesta.

Desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru vine într-un moment crucial pentru România, când stabilitatea politică și viziunea europeană sunt mai importante ca oricând. Într-un interviu acordat anterior, Mureșan declara: „Cred cu tărie că România își poate găsi locul în centrul deciziilor europene”.

Foto: Hepta.ro

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