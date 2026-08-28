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Nicușor Dan a promulgat noua Lege ANI: Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara

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.  Actualizat 28.08.2026, 17:44
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Președintele Nicușor Dan a promulgated vineri, 28 august, noua Lege ANI, act normativ ce atrage după sine pierderea mandatului de primar al Timișoarei de către liderul USR, Dominic Fritz. Decizia șefului statului vine într-un context extrem de tensionat pe scena politică, după ce Curtea Constituțională a confirmat validitatea amendamentului care aplică sancțiunea în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Motivația promulgării și riscul pierderii fondurilor din PNRR

Deși a semnat decretul de promulgare, Nicușor Dan a precizat că își menține rezervele exprimate anterior în sesizarea trimisă către Curtea Constituțională. Șeful statului a explicat că decizia sa a fost dictată exclusiv de necesitatea de a proteja interesele economice ale țării și de a evita blocarea resurselor financiare externe.

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„Am promulgated astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

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Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de Libertatea.

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Situat în centrul acestei controverse juridice după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate privind un conflict de interese, primarul Timișoarei contestă vehement aplicarea retroactivă a noilor prevederi. Liderul USR consideră că modificarea legislativă este o manevră politică orchestrată de adversarii săi și anunță că este pregătit să își caute dreptatea la nivel european.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației.

Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept”, a transmis Dominic Fritz, care a confirmat că va ataca hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Foto – Profimedia

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