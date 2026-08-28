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Betty Salam trăiește momente de neuitat, iar veștile bune se țin lanț în familia lui Florin Salam. Fiica artistului a pășit oficial într-o nouă etapă a vieții sale, trăind o bucurie dublă chiar în perioada în care își serbează ziua de naștere. După un an plin de provocări, speculații și schimbări majore pe plan personal, artista demonstrează că a găsit liniștea și iubirea adevărată în brațele partenerului ei.

Inel de logodnă oferit chiar de ziua ei

Aniversarea din acest an a venit la pachet cu o surpriză de proporții pentru Betty Salam. Roberto, omul de încredere al tatălui ei, a decis că este momentul ideal să facă pasul cel mare și să își oficializeze povestea de dragoste. Momentul plin de emoție a fost sărbătorit în avans, iar partenerul artistei s-a pregătit temeinic pentru a-i face o declarație memorabilă de dragoste.

„La mulți ani, dragostea mea! Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai multtt. Abia așteptam acest moment să te cer de nevastă!”

Urmează să devină părinți de băiat

Pe lângă cererea în căsătorie care a marcat aniversarea artistei, cuplul a pregătit o altă veste uriașă pentru familie și fani. Betty Salam este însărcinată, iar cei doi au hotărât să nu păstreze deloc secretul și au dezvăluit deja sexul viitorului lor bebeluș. Familia lor se va mări curând cu un băiețel.

„Am cea mai mare bucurie în suflet și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”

Parcursul sentimental al fiicei lui Florin Salam a fost intens monitorizat de opinia publică, mai ales după divorțul de fostul ei soț, Cătălin Vișănescu. Despărțirea oficială din luna iulie a generat un val de critici și speculații, în special legate de rolul ei de mamă și de deciziile luate după încheierea mariajului.

În ciuda reticenței inițiale a cârcotașilor cu privire la relația ei cu Roberto, legătura dintre cei doi s-a consolidat rapid. Depășind toate comentariile negative din spațiul public, Betty și partenerul ei au demonstrat că au planuri serioase de viitor, pregătindu-se acum pentru nunta mult așteptată și pentru venirea pe lume a micuțului lor.

Foto – Instagram

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