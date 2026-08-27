Oana Lis face sacrificii mari pentru Viorel. La ce a renunțat  pentru soțul ei: „Datoria morală e pe primul loc”

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Oana și Viorel Lis sunt unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc. Deși între ei este o diferență de vârstă de 35 de ani, cei doi se iubesc în continuare, iar femeia îi este alături în cele mai dificile momente prin care fostul edil, în vârstă de 82 de ani, trece. Oana Lis a povestit un episod recent în care și-a sacrificat dorințele pentru a își face datoria morală față de soțul ei.

Oana Lis, sacrificii pentru Viorel. A renunțat la propriile plăceri pentru el

Oana și Viorel Lis au fost adesea criticați pentru relația lor, mai ales că diferența de vârstă dintre ei este considerabilă. Vedeta a fost acuzată în repetate rânduri că stă cu fostul edil pentru bani.

Acum, când Viorel Lis are 82 de ani și are probleme mari de sănătate din cauza vârstei, Oana îi este aproape la fiecare pas și face sacrificii mari pentru el, mai ales că o duc destul de greu din punct de vedere financiar.

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Pensia lui Viorel Lis este una foarte mică pentru a acoperi tot ce presupune un trai decent. Fostul edil are nevoie de medicamente și de lucruri specifice unui om în vârstă, dar și de îngrijire constantă.

Oana Lis a mărturisit recent că a renunțat să își cumpere o rochie de care s-a îndrăgostit, pentru că soțul ei avea nevoie de un dispozitiv care să înalțe toaleta, pentru ca acesta să o poată folosi mai ușor.

Soția fostului edil a vrut să le arate oamenilor că este dispusă să renunțe la tot felul de mici plăceri pentru a avea grijă de soțul ei.

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”Ce mi-aș fi dorit și ce am luat… o fustița care mi-a plăcut mult; sunt femeie și feminina, mereu mi-au plăcut lucrurile așa drăguțe și machiajele… dar aveam nevoie neapărat de ridicator de WC pentru Vio, care e și mai scump și datoria morală și responsabilitatea e pe primul loc. Pentru că asta face o femeie pe interes; cotoharlelelor!”, a scris Oana Lis, pe Facebook.

Cât îi este de greu să își îngrijească soțul

Oana Lis este recunoscută pentru sinceritatea debordantă și felul deschis în care vorbește despre lucrurile prin care trece. Fie că este vorba despre lipsuri materiale sau detalii intime, vedeta împărtășește cu urmăritorii ei detalii din viața alături de soțul ei.

Ea a explicat că este greu să ai grijă de un bătrân, mai ales din punct de vedere fizic.

”E un bebeluș mai mare. Crede-mă, aș fi putut să cresc șapte copii, pentru că este mult mai greu… E o problemă nerezolvată în România, pentru că este mult mai greu decât șapte copii, nu unul. Un copil îl iei și îl pui unde este, dar un bărbat în forță, cum e Viorel, mi-e foarte greu să-l spăl, să fac chestiile uzuale…”, a declarat Oana Lis, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

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