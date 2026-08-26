Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani: „Sunt recunoscătoare că sunt în viață”

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Un control medical i-a salvat viața lui Busy Philipps: actrița de 47 de ani a descoperit în februarie 2026 o tumoare cerebrală rară. După două intervenții chirurgicale, spune că își apreciază sănătatea mai mult ca niciodată.

Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani

La 47 de ani, Busy Philipps a trecut printr-o încercare grea: un diagnostic de tumoare cerebrală malignă rară și două intervenții chirurgicale menite să îi salveze viața. „Sunt recunoscătoare că sunt în viață. Mă simt cea mai norocoasă fată din lume”, a declarat actrița pentru People.

Totul a început pe 12 februarie 2026, când un control i-a dezvăluit actriței existența unui oligodendrogliom de gradul 2, o tumoare rară și cu creștere lentă. Ironia sorții a făcut ca vestea să vină chiar a doua zi după ce actorul James Van Der Beek a murit de cancer. Descoperirea a fost posibilă doar datorită insistenței unui apropiat, care a convins-o să își programeze un RMN complet, în ciuda reticențelor inițiale ale medicului său de familie. „Informația este putere”, i-a spus Donlan, iar aceste cuvinte au rămas întipărite în mintea actriței.

Inițial, Busy a fost tentată să anuleze investigația, dar fostul ei soț, Marc Silverstein, a reușit să o convingă să meargă mai departe. Momentul în care medicii i-au descoperit leziunea cerebrală a fost copleșitor, dar Busy a reacționat cu umorul tipic. „I-am scris imediat: «OMG, am o tumoare pe creier». Iar el mi-a răspuns: «Busy, ce? Ce spui? Despre ce vorbești?». Iar eu i-am zis: «Pare în regulă. Probabil e benignă. Nu știu.»”

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„Se definește ca o tumoare canceroasă din cauza capacității de a recidiva în timp”

Ulterior, un neurolog i-a confirmat că tumoare era reală și că trebuia îndepărtată: „Busy, trebuie scoasă din creierul tău”. Actrița și-a adunat curajul de a-și anunța copiii, Birdie (18 ani) și Cricket (13 ani). În timp ce fiica cea mare a fost devastată, cea mică a reacționat cu o maturitate surprinzătoare. „Am tot repetat: «Birdie, nu ești în filmul în care mama ta moare în ultimul an de liceu. Nu e povestea în care ești»”

Pe 2 martie 2026, Busy a trecut printr-o operație de cinci ore pentru îndepărtarea tumorii de 2,6 centimetri. Potrivit neuro-oncologului său, diagnosticarea timpurie a fost crucială, deoarece tumoare ar fi putut ajunge la o dimensiune dublă sau triplă dacă ar fi fost descoperită mai târziu. „Este considerată malignă, dar are cel mai bun prognostic dintre toate gliomurile maligne”, a explicat doctorul pentru People. „Se definește ca o tumoare canceroasă din cauza capacității de a recidiva în timp.”

Cu toate acestea, recuperarea nu a fost lipsită de complicații. La o lună după operație, un control dermatologic de rutină a dezvăluit o infecție stafilococică la locul inciziei, iar Busy a avut nevoie de o a doua intervenție chirurgicală în aprilie. „M-am simțit de parcă mă întorsesem la punctul de plecare. Am fost foarte, foarte supărată”, a mărturisit ea.

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„Nu trebuie să ne fie teamă să căutăm”

Fostul soț, Marc Silverstein, i-a fost alături la fiecare pas, iar prietenia apropiată cu Michelle Williams i-a asigurat sprijinul emoțional de care avea nevoie în această perioadă dificilă. Busy spune că, înainte de diagnostic, simțea că «creierul ei este defect». „Spuneam asta de câțiva ani. Nu eram conștientă că ceva e în neregulă, dar simțeam că ceva nu funcționează cum trebuie.”

Astăzi, actrița își dorește să inspire alte femei să își asculte instinctele și să își prioritizeze sănătatea. „De multe ori, medicii ne spun că nu avem niciun motiv de îngrijorare, dar, în adâncul sufletului, știm că există ceva. Nu trebuie să ne fie teamă să căutăm informații. Ele sunt puterea”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

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