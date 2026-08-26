  MENIU  
Home > Vedete > Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani: „Sunt recunoscătoare că sunt în viață”

Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani: „Sunt recunoscătoare că sunt în viață”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un control medical i-a salvat viața lui Busy Philipps: actrița de 47 de ani a descoperit în februarie 2026 o tumoare cerebrală rară. După două intervenții chirurgicale, spune că își apreciază sănătatea mai mult ca niciodată.

Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani

Busy PhilippsIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

La 47 de ani, Busy Philipps a trecut printr-o încercare grea: un diagnostic de tumoare cerebrală malignă rară și două intervenții chirurgicale menite să îi salveze viața. „Sunt recunoscătoare că sunt în viață. Mă simt cea mai norocoasă fată din lume”, a declarat actrița pentru People.

Totul a început pe 12 februarie 2026, când un control i-a dezvăluit actriței existența unui oligodendrogliom de gradul 2, o tumoare rară și cu creștere lentă. Ironia sorții a făcut ca vestea să vină chiar a doua zi după ce actorul James Van Der Beek a murit de cancer. Descoperirea a fost posibilă doar datorită insistenței unui apropiat, care a convins-o să își programeze un RMN complet, în ciuda reticențelor inițiale ale medicului său de familie. „Informația este putere”, i-a spus Donlan, iar aceste cuvinte au rămas întipărite în mintea actriței.

Inițial, Busy a fost tentată să anuleze investigația, dar fostul ei soț, Marc Silverstein, a reușit să o convingă să meargă mai departe. Momentul în care medicii i-au descoperit leziunea cerebrală a fost copleșitor, dar Busy a reacționat cu umorul tipic. „I-am scris imediat: «OMG, am o tumoare pe creier». Iar el mi-a răspuns: «Busy, ce? Ce spui? Despre ce vorbești?». Iar eu i-am zis: «Pare în regulă. Probabil e benignă. Nu știu.»”

Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

Citește și: De ce nu a avut Dolly Parton copii. Ea și soțul ei, Carl Dean, au fost căsătoriți 58 de ani: „Am vorbit despre asta”

„Se definește ca o tumoare canceroasă din cauza capacității de a recidiva în timp”

Ulterior, un neurolog i-a confirmat că tumoare era reală și că trebuia îndepărtată: „Busy, trebuie scoasă din creierul tău”. Actrița și-a adunat curajul de a-și anunța copiii, Birdie (18 ani) și Cricket (13 ani). În timp ce fiica cea mare a fost devastată, cea mică a reacționat cu o maturitate surprinzătoare. „Am tot repetat: «Birdie, nu ești în filmul în care mama ta moare în ultimul an de liceu. Nu e povestea în care ești»”

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

Pe 2 martie 2026, Busy a trecut printr-o operație de cinci ore pentru îndepărtarea tumorii de 2,6 centimetri. Potrivit neuro-oncologului său, diagnosticarea timpurie a fost crucială, deoarece tumoare ar fi putut ajunge la o dimensiune dublă sau triplă dacă ar fi fost descoperită mai târziu. „Este considerată malignă, dar are cel mai bun prognostic dintre toate gliomurile maligne”, a explicat doctorul pentru People. „Se definește ca o tumoare canceroasă din cauza capacității de a recidiva în timp.”

Cu toate acestea, recuperarea nu a fost lipsită de complicații. La o lună după operație, un control dermatologic de rutină a dezvăluit o infecție stafilococică la locul inciziei, iar Busy a avut nevoie de o a doua intervenție chirurgicală în aprilie. „M-am simțit de parcă mă întorsesem la punctul de plecare. Am fost foarte, foarte supărată”, a mărturisit ea.

Citește și: Rihanna, imagini rare cu cei trei copii. Artista a călătorit cu familia în Barbados

„Nu trebuie să ne fie teamă să căutăm”

Fostul soț, Marc Silverstein, i-a fost alături la fiecare pas, iar prietenia apropiată cu Michelle Williams i-a asigurat sprijinul emoțional de care avea nevoie în această perioadă dificilă. Busy spune că, înainte de diagnostic, simțea că «creierul ei este defect». „Spuneam asta de câțiva ani. Nu eram conștientă că ceva e în neregulă, dar simțeam că ceva nu funcționează cum trebuie.”

Astăzi, actrița își dorește să inspire alte femei să își asculte instinctele și să își prioritizeze sănătatea. „De multe ori, medicii ne spun că nu avem niciun motiv de îngrijorare, dar, în adâncul sufletului, știm că există ceva. Nu trebuie să ne fie teamă să căutăm informații. Ele sunt puterea”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Se mai poate trăi cu 1.500 de euro pe lună în Spania? Cât costă viața de zi cu zi și cum se descurcă românii care muncesc în peninsulă
Se mai poate trăi cu 1.500 de euro pe lună în Spania? Cât costă viața de zi cu zi și cum se descurcă românii care muncesc în peninsulă
GSP.ro
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Au semnat actele pentru stadionul de 115 milioane de euro din România: „În sfârșit!”
Click.ro
Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie
Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Redactia.ro
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Citește și...
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile americane
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințul Harry și Meghan au ajuns miercuri în Marea Britanie. Update
Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit
Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: "Ei au încredere în mine 100%!" Ce spune despre o nouă relație
Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026
Acord istoric: Meta limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți americani pe Facebook și Instagram. Plăți-record de 16 miliarde de dolari
Tragedie URIAȘĂ în politică! S-A SINUCIS. A lăsat un mesaj de ADIO cutremurător

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit
Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit
Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: "Ei au încredere în mine 100%!" Ce spune despre o nouă relație
Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: "Ei au încredere în mine 100%!" Ce spune despre o nouă relație
Proiecte speciale
Generalul Adrian Ciolponea spune că dronele rusești ajunse în România nu sunt incidente izolate: „Un flux persistent și imprevizibil”
Generalul Adrian Ciolponea spune că dronele rusești ajunse în România nu sunt incidente izolate: „Un flux persistent și imprevizibil”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Libertatea.ro
Un BMW M5 nou s-a devalorizat cu 16.000 de euro după ce a fost condus doar 300 km. Mașina costase 114.000 de euro
Un BMW M5 nou s-a devalorizat cu 16.000 de euro după ce a fost condus doar 300 km. Mașina costase 114.000 de euro
Avantaje
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026
Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă de faptul că nu se ocupă suficient de copilul lui: „Face diferențe”
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă de faptul că nu se ocupă suficient de copilul lui: „Face diferențe”
Horia Brenciu, anunț despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României: „Sper să se răzgândească”
Horia Brenciu, anunț despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României: „Sper să se răzgândească”
Olivia Cucoș a devenit mamă. Prezentatoarea Tv a postat primele imagini cu fetița ei, Elisabeth 
Olivia Cucoș a devenit mamă. Prezentatoarea Tv a postat primele imagini cu fetița ei, Elisabeth 
Observator News
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai lucrat înainte de 2001? Documentul care îți poate aduce sute de lei în plus la pensie
Ai lucrat înainte de 2001? Documentul care îți poate aduce sute de lei în plus la pensie
Schimbările dureroase care apar în zona intimă după menopauză. Multe femei nu vorbesc despre ele
Schimbările dureroase care apar în zona intimă după menopauză. Multe femei nu vorbesc despre ele
Bill Gates avertizează că milioane de joburi vor dispărea. Aceste 4 meserii nu ar trebui să fie niciodată preluate de inteligența artificială
Bill Gates avertizează că milioane de joburi vor dispărea. Aceste 4 meserii nu ar trebui să fie niciodată preluate de inteligența artificială
Medicament pentru tiroidă retras urgent. Ce trebuie să știe românii care iau Euthyrox
Medicament pentru tiroidă retras urgent. Ce trebuie să știe românii care iau Euthyrox
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Libertatea
Cum își câștigă Marian Godină banii, după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Cum își câștigă Marian Godină banii, după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton