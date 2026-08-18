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Derran „Derry” Brownson din trupa EMF, celebră în anii ’90, a murit la 55 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală.

Derran „Derry” Brownson, fondatorul trupei EMF, a murit la 55 de ani

Trupa EMF, cunoscută mai ales pentru hitul „Unbelievable”, a anunțat că Derran „Derry” Brownson, clăparul lor inițial, a murit după ce a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală.

Derry a vorbit cu BBC despre diagnosticul său în iulie 2025, luna în care el și colegii săi de trupă s-au întors în orașul natal, Cinderford, pentru a cânta la Cindyfest, eveniment pe care l-a descris ca fiind „foarte, foarte special”.

Ian Dench, colegul de trupă al lui Derry, a declarat: „Nu-mi vine în minte nimeni care să fi întruchipat pofta de viață așa cum a făcut-o Derry. Adică, era minunat atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară.”

Ian a spus că Derry a cântat pentru ultima oară în luna mai, la un concert în Frome, și că încă „făcea glume” când cei doi își trimiteau mesaje, acum câteva săptămâni.

Trupa a fost, de asemenea, onorată cu o placă albastră în oraș, în mai 2025.

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„Avea și o latură foarte sensibilă”

În iulie 2025, Derry a declarat pentru BBC că se confrunta cu o tumoare cerebrală canceroasă și că a suferit o intervenție chirurgicală pentru a i se extirpa o parte din aceasta.

El a spus că îngrijirea primită din partea Serviciului Național de Sănătate (NHS) a fost „absolut excepțională”.

„[Este] pur și simplu o luptă. Vreau să revin la cântat; faptul că am putut susține acest concert chiar acum, în orașul nostru natal, a însemnat foarte mult pentru mine”, a spus Derry la acea vreme. „Să susții concerte în orașul natal poate fi uneori o pacoste… dar acest lucru este foarte, foarte special pentru mine.”

Ian a povestit că una dintre amintirile sale preferate despre Derry era cea în care acesta aruncase un televizor pe fereastra unei camere de hotel împreună cu un alt muzician, după ce fuseseră difuzate comentarii negative despre Wolverhampton Wanderers – echipa de fotbal preferată a lui Derry.

„Nu vreau să credeți că Derry era nebun, pentru că avea și o latură foarte sensibilă”, a spus el. „Era foarte implicat în îngrijirea aricilor din zona în care locuia, în Devon… sub toată acea agitație și râsete se ascundea un suflet sensibil și, așa cum am spus, o persoană minunată atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară.”

Foto: Profimediaimages.ro

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