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Olga Barcari, noi detalii despre starea Alinei Pușcău: „Are 11 tumori, nu 5”

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Alina Pușcău se luptă cu probleme grave de sănătate, iar mama sa se pregătește să plece în America pentru a-i fi alături. Prietena vedetei, Olga Barcari, a făcut noi dezvăluiri despre starea modelului român, care se pare că este mult mai gravă decât lasă de înțeles.

Olga Barcari, noi detalii despre starea Alinei Pușcău

Alina Pușcău se confruntă cu probleme grave de sănătate, iar mama sa se pregătește să plece în America pentru a-i fi aproape în această perioadă dificilă. Prietena apropiată, Olga Barcari, a oferit acum noi detalii despre starea modeului și spune că încearcă să îi fie alături în această perioadă dificilă.

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Recent, vedeta a dezvăluit că are mai multe tumori, iar tratamentul pe care îl urmează în America îi provoacă dureri fizice și emoționale. Olga Barcari, prietena ei apropiată, a povestit pentru Spynews că starea vedetei este îngrijorătoare.

„Vorbesc în fiecare zi pe cameră cu Alina. Când o aud plângând… zice că o doare tot corpul, uneori îi vine să renunțe, deși o îmbărbătez, râdem… O fac în așa fel încât să-i distrag puțin atenția de la ce are de făcut, adică de la boală, de la durere”, a spus Olga Barcari.

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„Mă îngrijorează că nu știi la ce să te aștepți, mai ales că a zis că are 11 tumori, de fapt, nu 5. Și da, îi sunt alături. O fac tot timpul să râdă, să… stilul meu, da, o fac să râdă. Fac numai prostii din astea, în caz că pățești ceva, te rog frumos să mă suni, să mă anunți. Adică, știi cum, când te-a apucat, Doamne ferește, vreo criză… Da, de fapt, haz de necaz. Îi tot spun că, în loc să vorbim despre bărbați, despre iubire, despre vacanțe, noi vorbim despre boală”, mai declarat aceasta.

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Mama Alinei va pleca în America

În ciuda dificultăților, Alina Pușcău nu este singură. Prieteni vechi, cu care nu a mai vorbit de ani de zile, au revenit în viața ei pentru a-i fi alături. De asemenea, mama acesteia a decis să plece în America în luna septembrie pentru a fi alături de fiica sa.

Potrivit Olgăi Barcari, mama Alinei se confruntă, la rândul său, cu probleme de sănătate, ceea ce face ca situația să fie cu atât mai dificilă.

„Da, mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu… de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează. La fel cum s-a întâmplat când a murit tata. Am fost atât de… mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când am împlinit 40 de zile după moarte. Da, e ceva așa…”, a mai declarat Olga Barcari.

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Olga Barcari încearcă să obțină viză să meargă în SUA

De asemenea, Olga Barcari spune că acum încearcă să obțină viză pentru America pentru a putea merga la Alina Pușcău, să îi fie alături în aceste momente dificile.

„Își dorește foarte mult să merg la ea, adică are o casă destul de mare unde locuiește și aș avea unde să stau, o să mai stau cu ea, să gătim împreună. Adică n-ar fi o problemă, doar că trebuie să mă ocup neapărat de viză. Poza îmi trebuie, știi, aia mai profesionistă, tipică vizei, după care se rezolvă treaba, nu e problemă. Bani se plătesc, bani se găsesc, că te duci, ai venit, dar să-mi fac pasul ăsta”, a precizat fosta concurentă de la „Asia Express”.

Sursă foto: Instagram

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