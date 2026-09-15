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Oana Jarca, fostă jurnalistă la Antena Stars, a dezvăluit că se luptă cu un diagnostic dur: cancer de piele. Stabilită în SUA, aceasta a trecut prin intervenții chirurgicale, iar în urma experienței sale a decis să trag un semnal de alarmă despre importanța protecției solare.

Oana Jarca, diagnosticată cu cancer de piele

Oana Jarca, fostă jurnalistă de la Antena Stars, trece printr-o luptă dificilă cu cancerul de piele. Stabilită în SUA, unde a primit acest diagnostic, aceasta a împărtășit povestea sa pe Instagram, oferind o lecție importantă despre prevenție și atitudine pozitivă.

După ce medicii americani i-au confirmat prezența cancerului de piele, Oana Jarca a fost supusă unor intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea țesutului afectat. În ciuda veștilor copleșitoare, fosta jurnalistă a găsit puterea de a privi această încercare cu optimism.

„Cicatricile pe care le voi avea vor face parte din ceea ce sunt și din ceea ce voi deveni”, a mărturisit ea.

Deși tratamentul este dificil, medicii au liniștit-o spunându-i că tipul de cancer de piele de care suferă este unul dintre cele mai tratabile.

„Ei bine… asta chiar nu era pe lista mea de surprize pentru 2026. Am aflat recent că două dintre alunițele mele erau carcinoame bazocelulare — un tip de cancer de piele. Din fericire, carcinomul bazocelular este, de obicei, foarte ușor de tratat, mai ales dacă este depistat în stadiu incipient. Alunițele mi-au fost îndepărtate, am grijă de cicatrici și mă simt bine”, a afirmat Oana Jarca.

Totuși, fraza „Dacă tot trebuia să ai cancer, acesta este cel mai bun pe care îl puteai avea” a lăsat-o pe fosta jurnalistă cu sentimente amestecate.

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Mesajul fostei jurnaliste

Oana Jarca trage acum un semnal de alarmă pentru toți cei care ignoră importanța protecției solare.

Pe Instagram, ea a transmis un mesaj puternic urmăritorilor săi: „Știți că sunt sinceră cu voi și că nu am nimic de ascuns. Și vă voi sfătui întotdeauna să faceți alegeri înțelepte în viață. Crema de protecție solară este cea mai bună decizie pe care o puteți lua pentru pielea voastră. Nu ignorați asta, nu credeți că soarele este cu adevărat prietenul vostru. Sau ignorați-l și ajungeți să aveți pielea feței și a corpului afectată, așa cum am eu”.

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În ultimele zile, prezența Oanei Jarca în mediul online a fost redusă, dar ea a explicat motivul în aceeași postare.

„De ce am lipsit în ultimele zile de pe aici? Pentru că îmi îndepărtez cancerul de piele”, a precizat ea.

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Sursă foto: Instagram

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