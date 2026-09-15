Mona Nicolici a devenit bunică pentru prima oară. „Ne-ai schimbat viața în cel mai frumos fel!” Ce nume deosebit are nepotul său

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mona Nicolici trăiește una dintre cele mai frumoase și pline de emoție perioade din viața sa. La 58 de ani, fosta prezentatoare de televiziune a îmbrățișat un nou rol în familie, devenind bunică pentru prima dată. Bucuria este cu atât mai mare cu cât momentele speciale s-au succedat rapid, aducând valuri de fericire și motive de sărbătoare pentru întreaga familie.

Venirea pe lume a micuțului Felix

Fiul Monei Nicolici, Vlad, și soția acestuia, Ana Maria, au devenit părinții unui băiețel pe data de 26 august. Venirea pe lume a micuțului Felix a completat perfect tabloul familiei, la doar câteva săptămâni după ce proaspeții părinți și-au oficializat relația prin cununia civilă de pe 24 iunie, chiar în ziua în care Vlad și-a aniversat ziua de naștere. Numele ales pentru cel mic are o încărcătură simbolică aparte, provenind din latină, unde înseamnă „fericit” sau „norocos”.

Micuțul le-a schimbat deja universul, iar la zece zile de la nașterea lui Felix, Vlad Nicolici a împărtășit cu prietenii virtuali un mesaj profund despre această etapă de acomodare: „10 zile de tine. 10 zile de iubire, fericire, uimire și adaptare. 10 zile în care învățăm, zi de zi, să fim părinții tăi. Îți mulțumim că ne-ai ales. Ne simțim atât de norocoși și recunoscători că te avem. Primim cu inimile deschise tot ce ne aduci și tot ce ne înveți. Ești atât de iubit și atât de dorit. Ne-ai schimbat viața în cel mai frumos fel. Te iubim, bebe Felix. Mama și Tata”.

Mesaj plin de dragoste la aniversarea fiicei sale

Citeşte şi: Oana Jarca, diagnosticată cu cancer de piele. Cum se simte fosta jurnalistă: „Cicatricile pe care le voi avea vor face parte din ceea ce sunt și din ceea ce voi deveni”

Citeşte şi: Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre pierderea mamei: „Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”

Șirul evenimentelor fericite a continuat în familia fostei jurnaliște. La doar câteva zile distanță de la nașterea nepotului său, Mona Nicolici a sărbătorit-o pe fiica ei, Maria, care a împlinit vârsta de 25 de ani. Mama a doi copii realizați pe plan artistic, fosta prezentatoare a marcat această zi specială printr-o urare plină de căldură adresată Mariei în mediul online.

„25 de ani de Maria. 25 de ani în care m-ai învățat ce înseamnă iubirea necondiționată. O vârstă la care poți face totul. Să visezi mai mare, să iubești mai tare, să zbori oricât de sus. Îți doresc o viață cu oameni buni alături de tine, cu zâmbete care nu se mai termină, cu sănătate și cu curajul de a fi mereu, tu! La mulți ani, iubita mea! Mama va fi mereu, alături de tine! Count on me!”, a scris fosta jurnalistă.

Trecerea într-o nouă etapă de viață o găsește pe Mona Nicolici înconjurată de dragostea celor dragi, bucurându-se din plin de rolul de bunică și de realizările copiilor săi.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News