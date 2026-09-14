Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”, în care joacă unul dintre rolurile principale: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv

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Adela Popescu, care joacă unul dintre rolurile principale în serialul „Fără Urmă”, care se lansează astăzi, 14 septembrie, la Pro TV și pe Voyo, de la 20:30, ne-a dezvăluit cum a reușit să topească kilogramele în plus acumulate în vacanța de vară petrecută la Șușani.

Adela Popescu, despre serialul „Fără Urmă” și despre cum a slăbit după ce a făcut „ravagii” la Șușani

Adela Popescu a făcut furori la evenimentul de lansare a grilei de toamnă Pro TV cu noua siluetă. Actrița ne-a povestit că a topit câteva kilograme după ce a respectat un plan alimentar, iar după ora 16:00 nu a mai mâncat nimic.

Adela Popescu a mărturisit, în exclusivitate pentru UNICA.RO, cum a fost luna petrecută la Șușani, ce plimbări a mai făcut în această vară, dar și cu ce proiecte noi își întâmpină fanii în această toamnă. Astăzi, Adela Popescu va urmări cu sufletul la gură primul episod din serialul „Fără Urmă”, ce debutează la Pro TV și Voyo, unde ea are un rol important.

Ea vorbește despre noul serial family drama în care secretele, poveștile de iubire complicate și răzbunarea se transformă într-un joc periculos. Alături de Adela Popescu, din distribuție mai fac parte și alți actori, printre care Alex Calangiu, Aylin Cadîr, Daniela Nane, Sergiu Costache, Paul Ipate, Lucian Ghimiși.

Toamna a început în forță pentru tine.

Avem o toamnă interesantă. Avem „3 Zile În Septembrie”, filmul lui Tudor Giurgiu care a fost premiat și care a avut un succes nebun pe la festivaluri și acum așteptăm să-l lansăm în cinematografe, pe 19. Pe 14 septembrie se lansează „Fără Urmă”. Iar pe lângă asta, multe proiecte în online.

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Adela Popescu: „Este un rol care nu se poate încadra în pozitiv sau negativ, nici nu se mai poartă chestia asta”

Cum e rolul tău din serialul „Fără Urmă”?

Este un rol care nu se poate încadra în pozitiv sau negativ, nici nu se mai poartă chestia asta, adică nu prea mai avem tipologii clare. E o femeie foarte puternică, este fiica celui mai bogat om din România.

În prim plan nu este neapărat povestea mea și, de fapt, nu e povestea nimănui. Este așa un organism viu care funcționează în tot felul de situații. De exemplu, în familia noastră s-a infiltrat un bărbat ca să descopere de fapt cum tatăl meu rezolvă lucrurile.

Bărbatul acesta, care este personajul principal și-l cheamă Alex Calangiu, provoacă o situație de este determinat să dispară, că altfel tatăl meu îl va omorî.

Și noi toți credem că el a murit. Fără urmă, da? El e fără urmă, nu-l mai găsim. Doar că în satul în care el se refugiază, la un moment dat se întâmplă o situație, vin știrile, filmează, și tatăl meu descoperă că el trăiește. Și atunci începe nebunia să-l găsească, se întâmplă iar ceva acolo astfel încât el își dorește să se întoarcă să se răzbune.

Cum a topit Adela Popescu kilogramele în plus?

Acasă, tu și Radu vorbiți de proiectele voastre? Tu îi spui despre „Fără Urmă”, el despre „Insula Iubirii”?

Da, bineînțeles, eu știu tot ce se întâmplă în Insulă, văd uneori și în avans, și el, de asemenea, are acces la scenariul meu și poate să citească.

Vă sfătuiți din punct de vedere profesional?

Nu ne sfătuim, povestim. Eu îi povestesc, el îmi povestește, pentru că e greu să sfătuiești când nu ești în situație, știi? Dar eu știu tot ce se întâmplă, eu sunt înnebunită să-mi povestească.

Copiii ce fac?

Au început grădinița, școlile, sunt bine.

Tu prinsă cu proiecte, Radu la fel. Ce ajutor aveți?

Avem în casă o doamnă care ne ajută.

Pare că ai mai slăbit?

Da. Am mâncat… Mult mai ordonat și am mâncat ultima masă pe la 16:00. Da, nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare… Muream. Deci muream, măi, muream pe ultima pantă, muream de cât de mult munceam, adică pași, și nu se vedea nimic. Eu mergeam, dar mă îngrășam, mergeam și mă îngrășam.

Și apoi am venit în București, am redus mâncarea și s-a văzut imediat.

Cât ai slăbit?

Am slăbit vreo 2 kilograme și ceva, dar, la mine, 2 kilograme și ceva imediat se văd. Fix pe picioare se pun.

Adela Popescu și Radu Valcan, vacanță în doi

Cum a fost vara?

Dar a fost împărțit așa, am început filmările, am filmat cam 3 săptămâni, după care am plecat la Șușani, aproape o lună. Apoi m-am întors mai devreme pentru că a trebuit să filmez, dar n-avea sens să aducem copiii în București să facă nimic și i-am lăsat la Șușani, Radu a rămas cu ei. Radu acolo este extrem de fericit.

Apoi ne-am întors în București, am continuat filmările, el cu treaba lui.

A, era să uit. În prima perioadă de vacanță, am fost 4 zile în Corfu. Și apoi am mai fost 4 zile în Mykonos, doar noi doi. Și am fost și două zile la botezul fetiței Laurei Cosoi. A fost minunat, minunat!

Foto: Instagram

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