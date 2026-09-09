Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit la doi ani de la nuntă. Între cei doi este o diferență de 32 de ani

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Mark Gorobets (51 ani) și Alexandrina Oleksyuk (19 ani) par să fi pus capăt căsniciei lor după doar doi ani. Diferența de 32 de ani dintre regizorul rus și actriță a atras atenția încă de la început și mulți au fost cei care nu le-au dat prea multe șanse.
Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit
Povestea de iubire dintre regizorul rus Mark Gorobets și actrița Alexandrina Oleksyuk pare să fi ajuns la final, după doar doi ani de mariaj. Cu o diferență de vârstă de 32 de ani, relația lor a fost intens comentată încă de la început, iar presa rusă scrie acum despre o posibilă despărțire. Totuși, detalii despre oficializarea divorțului nu au fost confirmate.
În 2024, Mark Gorobets, aflat la vârsta de 49 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Alexandrina Oleksyuk, care avea doar 18 ani la acel moment. Imaginile romantice cu cererea în căsătorie au devenit virale rapid, atrăgând atât admirație, cât și critici pe rețelele sociale. Diferența de vârstă a stârnit dezbateri aprinse, mulți internauți punând sub semnul întrebării autenticitatea și viitorul acestei relații.
Fotografiile de la nunta lor au amplificat reacțiile negative, dar cuplul și-a continuat viața împreună, ignorând vocile critice, notează Protv.ro
În ultima perioadă, urmăritorii Alexandrinei Oleksyuk au observat schimbări semnificative în comportamentul actriței pe Instagram. Majoritatea imaginilor cu Mark Gorobets au fost șterse, rămânând doar câteva fotografii cu cei doi la evenimente din industria cinematografică.
Într-una dintre postări, actrița îl descrie pe Mark drept „un regizor minunat”, sugerând că legătura lor profesională ar putea fi intactă, chiar dacă cea personală este în declin.
Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale peliculei „Tour with Ivanushki”, unde Alexandrina Oleksyuk juca rolul fiicei eroinei Agata.