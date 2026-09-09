Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit la doi ani de la nuntă. Între cei doi este o diferență de 32 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mark Gorobets (51 ani) și Alexandrina Oleksyuk (19 ani) par să fi pus capăt căsniciei lor după doar doi ani. Diferența de 32 de ani dintre regizorul rus și actriță a atras atenția încă de la început și mulți au fost cei care nu le-au dat prea multe șanse.

Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit

Povestea de iubire dintre regizorul rus Mark Gorobets și actrița Alexandrina Oleksyuk pare să fi ajuns la final, după doar doi ani de mariaj. Cu o diferență de vârstă de 32 de ani, relația lor a fost intens comentată încă de la început, iar presa rusă scrie acum despre o posibilă despărțire. Totuși, detalii despre oficializarea divorțului nu au fost confirmate.

În 2024, Mark Gorobets, aflat la vârsta de 49 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Alexandrina Oleksyuk, care avea doar 18 ani la acel moment. Imaginile romantice cu cererea în căsătorie au devenit virale rapid, atrăgând atât admirație, cât și critici pe rețelele sociale. Diferența de vârstă a stârnit dezbateri aprinse, mulți internauți punând sub semnul întrebării autenticitatea și viitorul acestei relații.

Fotografiile de la nunta lor au amplificat reacțiile negative, dar cuplul și-a continuat viața împreună, ignorând vocile critice, notează Protv.ro

Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk păreau să fie un exemplu că iubirea poate depăși barierele, însă, acum, semnele unei rupturi sunt tot mai evidente.

Citește și: Alina Pușcău, despre tratamentul dur pe care îl urmează: „Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente!” Prin ce trece de când a început chimioterapia

Citește și: Radu Mazăre Jr. despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Aveam planificată excursia”

Primele semne ale rupturii

În ultima perioadă, urmăritorii Alexandrinei Oleksyuk au observat schimbări semnificative în comportamentul actriței pe Instagram. Majoritatea imaginilor cu Mark Gorobets au fost șterse, rămânând doar câteva fotografii cu cei doi la evenimente din industria cinematografică.

Într-una dintre postări, actrița îl descrie pe Mark drept „un regizor minunat”, sugerând că legătura lor profesională ar putea fi intactă, chiar dacă cea personală este în declin.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale peliculei „Tour with Ivanushki”, unde Alexandrina Oleksyuk juca rolul fiicei eroinei Agata.

Citește și: Lori Loughlin divorțează după 28 de ani de căsnicie. Actrița și Mossimo Giannulli trăiau separat din 2025

Citește și: Replica Ioanei Năstase pentru Brigitte Pastramă după declarațiile legate de căsnicia cu Ilie Năstase. „Nu înțeleg ce are această femeie cu mine!”

Dintr-o colaborare profesională, relația lor s-a transformat într-o poveste de iubire care a atras atenția publicului prin intensitatea și neconvenționalitatea sa.

Relația cu Alexandrina Oleksyuk a fost cea de-a treia căsătorie pentru Mark Gorobets, care mai fusese căsătorit cu actrițele Svetlana Ustinova și Maria Sherstobitova.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News