  MENIU  
Home > Vedete > Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit la doi ani de la nuntă. Între cei doi este o diferență de 32 de ani

Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit la doi ani de la nuntă. Între cei doi este o diferență de 32 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 09.09.2026, 13:26
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mark Gorobets (51 ani) și Alexandrina Oleksyuk (19 ani) par să fi pus capăt căsniciei lor după doar doi ani. Diferența de 32 de ani dintre regizorul rus și actriță a atras atenția încă de la început și mulți au fost cei care nu le-au dat prea multe șanse.

Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk s-au despărțit

Povestea de iubire dintre regizorul rus Mark Gorobets și actrița Alexandrina Oleksyuk pare să fi ajuns la final, după doar doi ani de mariaj. Cu o diferență de vârstă de 32 de ani, relația lor a fost intens comentată încă de la început, iar presa rusă scrie acum despre o posibilă despărțire. Totuși, detalii despre oficializarea divorțului nu au fost confirmate.

alexandrina si markIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

În 2024, Mark Gorobets, aflat la vârsta de 49 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Alexandrina Oleksyuk, care avea doar 18 ani la acel moment. Imaginile romantice cu cererea în căsătorie au devenit virale rapid, atrăgând atât admirație, cât și critici pe rețelele sociale. Diferența de vârstă a stârnit dezbateri aprinse, mulți internauți punând sub semnul întrebării autenticitatea și viitorul acestei relații.

Fotografiile de la nunta lor au amplificat reacțiile negative, dar cuplul și-a continuat viața împreună, ignorând vocile critice, notează Protv.ro

Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Recomandarea zilei

Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk păreau să fie un exemplu că iubirea poate depăși barierele, însă, acum, semnele unei rupturi sunt tot mai evidente.

Citește și: Alina Pușcău, despre tratamentul dur pe care îl urmează: „Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente!” Prin ce trece de când a început chimioterapia

Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Recomandarea zilei

Citește și: Radu Mazăre Jr. despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Aveam planificată excursia”

Primele semne ale rupturii

În ultima perioadă, urmăritorii Alexandrinei Oleksyuk au observat schimbări semnificative în comportamentul actriței pe Instagram. Majoritatea imaginilor cu Mark Gorobets au fost șterse, rămânând doar câteva fotografii cu cei doi la evenimente din industria cinematografică.

Într-una dintre postări, actrița îl descrie pe Mark drept „un regizor minunat”, sugerând că legătura lor profesională ar putea fi intactă, chiar dacă cea personală este în declin.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale peliculei „Tour with Ivanushki”, unde Alexandrina Oleksyuk juca rolul fiicei eroinei Agata.

Citește și: Lori Loughlin divorțează după 28 de ani de căsnicie. Actrița și Mossimo Giannulli trăiau separat din 2025

Citește și: Replica Ioanei Năstase pentru Brigitte Pastramă după declarațiile legate de căsnicia cu Ilie Năstase. „Nu înțeleg ce are această femeie cu mine!”

Dintr-o colaborare profesională, relația lor s-a transformat într-o poveste de iubire care a atras atenția publicului prin intensitatea și neconvenționalitatea sa.

Relația cu Alexandrina Oleksyuk a fost cea de-a treia căsătorie pentru Mark Gorobets, care mai fusese căsătorit cu actrițele Svetlana Ustinova și Maria Sherstobitova.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mark Gorobets și Alexandrina Oleksyuk

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Fanatik
Liber la meciul cu Universitatea Craiova! Getafe, ofertă de nerefuzat pentru fanii care vin în România
Liber la meciul cu Universitatea Craiova! Getafe, ofertă de nerefuzat pentru fanii care vin în România
GSP.ro
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Click.ro
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Citește și...
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
Cât a ajuns să coste un apartament nou în București. Tinerii găsesc tot mai greu o locuință pe care să și-o permită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Brânza românească ce a cucerit Europa. Comisia i-a acordat protecție IGP
Actrița Carla Jeffery din „Zombies” a murit. Vedeta Disney avea 33 de ani
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Anastasia Soare, în rochie albă la nunta nepotului ei. Internauții au criticat-o pentru gestul său: Asta da dovadă de egoism. Te-ai gândit tu să ieși în evidență. Ține de bun simț

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vârstă, carieră, drama prin care a trecut la nuntă și motivele divorțului
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vârstă, carieră, drama prin care a trecut la nuntă și motivele divorțului
Mihaela Coșerariu, prima soție a lui Mădălin Ionescu, a divorțat din nou. Fostul soț, Cătălin Șerbănescu, are deja o altă relație
Mihaela Coșerariu, prima soție a lui Mădălin Ionescu, a divorțat din nou. Fostul soț, Cătălin Șerbănescu, are deja o altă relație
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Lucrurile lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri din Vitan. Ce lucruri personale au fost scoase la vânzare 
Lucrurile lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri din Vitan. Ce lucruri personale au fost scoase la vânzare 
Cuplul care a rămas împreună după Insula Iubirii 2026. Au fost surprinși la o petrecere în București 
Cuplul care a rămas împreună după Insula Iubirii 2026. Au fost surprinși la o petrecere în București 
Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”
Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”
Observator News
Orașul în care un "munte" lăsat în urmă de fabricile comuniste va fi mutat. În locul lui se face un parc
Orașul în care un "munte" lăsat în urmă de fabricile comuniste va fi mutat. În locul lui se face un parc
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 zodii își schimbă radical viața până la sfârșitul lui septembrie. Banii și cariera sunt în prim-plan
5 zodii își schimbă radical viața până la sfârșitul lui septembrie. Banii și cariera sunt în prim-plan
Medic: alimentul numărul 1 pentru reducerea colesterolului și protejarea inimii. Poate reduce riscul de AVC
Medic: alimentul numărul 1 pentru reducerea colesterolului și protejarea inimii. Poate reduce riscul de AVC
Noua platformă CNAS. Ce informații medicale pot fi văzute în caz de urgență și ce date apar în contul pacientului
Noua platformă CNAS. Ce informații medicale pot fi văzute în caz de urgență și ce date apar în contul pacientului
Medic: NU consumați această legumă dacă aveți probleme cu rinichii și tensiune arterială scăzută
Medic: NU consumați această legumă dacă aveți probleme cu rinichii și tensiune arterială scăzută
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Libertatea
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Mirela Retegan reacționează după ce Cheloo i-a spus fiicei sale la Asia Express: „Te bat de față cu mama ta”
Mirela Retegan reacționează după ce Cheloo i-a spus fiicei sale la Asia Express: „Te bat de față cu mama ta”
ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone
ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton