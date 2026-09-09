Replica Ioanei Năstase pentru Brigitte Pastramă după declarațiile legate de căsnicia cu Ilie Năstase. „Nu înțeleg ce are această femeie cu mine!”

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Ioana Năstase a reacționat ferm și i-a dat o replică dură lui Brigitte Pastramă, după ce fosta soție a lui Ilie Năstase a lansat acuzații grave la adresa ei. În mijlocul procesului de divorț și al unui nou scandal izbucnit între actualii soți, Brigitte a intervenit public cu dezvăluiri din culisele relației lor, însă afirmațiile sale nu au rămas fără un răspuns tranșant din partea Ioanei.

Replica Ioanei Năstase și apelul la intimitatea familiei

Reacția Ioanei Năstase a venit prompt în urma atacurilor publice lansate la adresa sa. Aflată deja într-o perioadă complicată din cauza divorțului, actuala soție a respins ferm toate acuzațiile care i se aduc. Aceasta s-a arătat contrariată de atitudinea lui Brigitte, subliniind faptul că nu există nicio legătură personală între ele care să justifice astfel de intervenții.

Ioana a ținut să precizeze că Brigitte nu mai face parte din existența lui Ilie Năstase de o perioadă lungă de timp și a sfătuit-o pe aceasta să își direcționeze atenția exclusiv către propriul cămin și către familia pe care și-a întemeiat-o ulterior.

„Nu înțeleg ce are această femeie cu mine. Nici măcar nu mă cunoaște ca om. Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața doamnei Brigitte, care nu mai face parte din viața lui Ilie de mai mult de opt ani. Frumos din partea ei ar fi să își vadă de familia ei!” – a declarat ea pentru cancan.ro.

Acuzațiile de gelozie și atacul la patrimoniul fostului tenismen

Atacul Ioanei a venit ca răspuns la afirmațiile făcute de Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită timp de opt ani cu fostul sportiv. Aceasta susține că prezența și numele ei au reprezentat o sursă continuă de conflict în noua căsnicie a lui Ilie Năstase.

Fosta soție afirmă că Ioana ar fi avut reacții extrem de violente la adresa ei, încercând prin orice mijloace să o elimine definitiv din amintirea fostului tenismen, în ciuda faptului că ea își refăcuse deja viața alături de Florin Pastramă.

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„Eu știam că sunt subiect de scandal între ei. O să spun scandal, pentru că o persoană care sparge tot în casă și care face ce face în momentul în care se pomenește numele meu înseamnă că este o persoană care încercă să mă scoată definitiv din viața unui om. Eu eram într-o relație cu Florin, drept pentru care eu am evitat orice legătură, am avut reality show-ul cu Florin, mi-am văzut de căsnicia mea tocmai că nu mai voiam nicio legătură” – a spus Pastramă pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Dincolo de motivele afective, Brigitte a lansat acuzații extrem de grave care vizează situația financiară și patrimoniul fostului său soț. Ea susține că Ioana nu dispune de venituri proprii și că ar fi pus în aplicare o strategie de însușire a bunurilor acestuia. Printre proprietățile menționate se numără și un apartament din zona Casa Scânteii, despre care Brigitte afirmă că a fost înstrăinat la presiunile actualei soții.

„Ioana nu are o sursă de venit, sursa ei a fost faptul că l-a stors pe Ilie de bani. Eu nu am zis nimic pentru că nu era treaba mea. Sunt banii lui, poate să le dea și foc dacă vrea, dar acum e prea mult ce face. În momentul în care, după ce a transferat toate proprietățile lui, ale fostului meu soț, pe care eu cunosc foarte bine ce proprietăți avea, pe numele ei, ce înseamnă asta?!

Ultima dată a vândut, în urmă cu doi ani de zile sau doi ani și jumătate, apartamentul pe care l-a luat tot împreună cu mine, la Casa Scânteii, pe strada Lacului. Am avut și eu un apartament acolo, doar că eu, în prostia mea, am schimbat cu unul care era la mare. Așa am vrut eu atunci, în fine. Să vândă apartamentul de la Casa Scânteii a fost cel mai rău lucru pe care l-a făcut Ilie. Ea a avut un plan diabolic! Asta o fi învățat-o la biserică?! La Mănăstirea unde merge o învață să-și facă soțul de bani?” – a adăugat ea.

Foto – Facebook / Instagram

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