Ioana Năstase, jefuită în vacanță. „Am ajuns la consulat ca să mă pot întoarce”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ioana Năstase a trăit un adevărat coșmar în Turcia. Vedeta, aflată în plin divorț, a rămas fără geantă și toate bunurile esențiale în prima zi de vacanță. Cum s-a descurcat?

Ioana Năstase, jefuită în vacanță

Ioana Năstase a trecut printr-un episod tulburător care a zguduit-o profund. Aflată deja într-o perioadă dificilă din viața personală, din cauza divorțului de Ilie Năstase, vedeta a fost victima unui furt în timpul unei vacanțe în Turcia. Într-un interviu pentru Spynews, Ioana a mărturisit cât de greu i-a fost să depășească momentul.

Zilele de relaxare pe care Ioana Năstase le planificase în Turcia s-au transformat rapid într-o experiență neașteptată și neplăcută. Într-o clipă de neatenție, geanta sa, care conținea toate bunurile personale, i-a fost furată dintr-un magazin. „Lăsasem geanta pe tejghea și mă uitam la o rochiță în magazin, iar când m-am întors să o iau, nu mai era”, povestește Ioana. Inițial, a crezut că o uitase în altă parte, dar imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat furtul.

Citește și: Ce mesaj a publicat soacra Andreei Popescu după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc: „Fără cuvinte”

„Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce”

Geanta dispărută conținea bani, telefoane, carduri, pașaportul, buletinul, chei de mașină și taloanele auto, ceea ce a complicat întoarcerea în țară. „Am trecut printr-o perioadă grea pentru mine. Mi-au furat geanta cu acte, bani și cheile de la mașini. Am ajuns pe la consulat ca să mă pot întoarce. A fost destul de greu și chiar am alergat zilele astea peste tot să-mi refac actele”, a declarat ea pentru Spynews.

Ioana a raportat furtul autorităților din Istanbul, însă până acum nu a primit vești despre găsirea făptașului. „Polițiștii încă nu au găsit nimic. Cea sau cel care mi-a luat-o avea acel acoperământ al lor și e greu de recunoscut”, a adăugat vedeta.

Citește și: Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil: „Știu cum se va numi”

O lecție pentru toți călătorii

Deși a vizitat Turcia de nenumărate ori și a considerat-o întotdeauna o destinație sigură, acest incident i-a schimbat perspectiva. „Pentru mine, Turcia era cam singura țară unde mergeam și mă simțeam în siguranță”, mărturisește Ioana. Acum, își dorește să avertizeze și pe alții să fie mai precauți atunci când călătoresc.

Întoarcerea în România a fost o adevărată provocare. Ioana a fost nevoită să treacă prin procesul complicat de refacere a actelor și să rezolve problema cheilor mașinii. „La una dintre mașini chiar îmi pierdusem și cheia de rezervă și m-a costat destul de mult”, a spus ea. Pe lângă documente, pierderea unei sume considerabile de bani și a altor obiecte personale a amplificat dificultățile.

„A fost un șoc foarte mare pe moment, pentru că nu te aștepți niciodată la așa ceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Erau destui bănuți, erau de toate, abia ce ajunsesem, era prima zi. Aveam tot în geantă: carduri, telefon, tot”, a mai adăugat Ioana.

În ciuda tuturor greutăților, Ioana Năstase își păstrează optimismul.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News