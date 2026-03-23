Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil: „Știu cum se va numi”

Denise Rifai a mărturisit că își dorește un băiat și că are numele pentru copil deja pregătit.

Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil

Denise Rifai a făcut mărturisiri rare despre dorința de a deveni mamă. Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show”, prezentatoarea a împărtășit gânduri sincere despre planurile sale de viitor, dezvăluind că și-a imaginat deja momentul în care își va ține copilul în brațe.

„Mi-aș dori copii, dar deja am și eu o vârstă, nu știu dacă o să fiu. Nu știi cum se așază viața. Eu nu fac parte din categoria celor care vor cu obstinație ceva, dacă o să fie, să fie, doamne ajută. Dacă nu, o să am grijă de copii. Sunt sigură că dacă vreodată o să rămân însărcinată, o să știu cum se va numi copilul meu. Îmi doresc copii și mi-aș dori să am, în primul rând, băiat”, a spus Denise Rifai, citată de Spynews.

Deși este cunoscută pentru cariera sa de succes și pentru profesionalismul cu care abordează fiecare proiect, Denise nu a pierdut niciodată din vedere visul unei familii. Crescută într-un mediu cald și iubitor, vedeta își dorește să construiască același tip de cămin pentru viitorul său copil, alături de un partener care să îi ofere stabilitate și încredere. „Eu sunt o tipă responsabilă, voi face copil doar dacă o să simt că există un partener cu care să fac acest copil”, a adăugat aceasta.

Ce emisiune va prezenta la Antena 1

În cadrul aceluiași interviu, Denise Rifai a vorbit și despre noul său proiect de televiziune la Antena 1, un format inovator pe care abia așteaptă să-l dezvăluie publicului. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu, prezentatoarea promite să aducă un suflu proaspăt pe micile ecrane.

„E un proiect pe care mi l-am dorit foarte mult, proiectul pentru care am făcut acest pas. E o emisiune complexă, o emisiune unde o să mă vedeți din nou în poziția de ziarist, de jurnalist care pune întrebări, dar va fi altfel, o să mă vedeți în toată complexitatea mea, nu o să fiu doar sobră și serioasă”, a declarat aceasta, pentru Spynews.

În timp ce își continuă ascensiunea profesională, Denise nu uită să fie recunoscătoare pentru ceea ce are și să-și folosească notorietatea în scopuri nobile. Recent, ea a participat la un eveniment caritabil, unde a avut ocazia să se implice în ajutorarea celor mai puțin norocoși, mărturisind cât de mult o împlinește să ofere sprijin celor care au nevoie.

