Iulia Albu, detalii din intimitatea relației cu Mike: „Piesa centrală este patul anti-divorț!” Cum se înțeleg după împăcare

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Iulia Albu a vorbit recent despre una dintre spectaculoasele încăperi din noua sa locuință istorică pe care o amenajează alături de fiica sa, Mikaela. Vedeta le-a mărturisit susținătorilor ei că dormitorul matrimonial este complet finalizat.

Atenția tuturor s-a mutat rapid asupra piesei de rezistență din cameră: un pat ieșit din comun, creat la comandă special pentru spațiul de odihnă al cuplului.

Elementul spectaculos din dormitorul vedetei

Piesa centrală a dormitorului o reprezintă un pat supradimensionat, ale cărui dimensiuni impresionante și tăblie spectaculoasă de peste doi metri lățime transformă întreaga încăpere într-un spațiu elegant și relaxant. Piesa a fost creată special la cererea Iuliei Albu, adaptată pentru arhitectura deosebită a casei istorice pe care o recondiționează de mai multe luni.

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Iulia Albu a ales să le arate celor din mediul online camera finalizată într-o notă optimistă, descriind piesa de rezistență prin prisma numelui amuzant pe care i l-au atribuit creatorii mobiliilor.

„Casa cu două fete mai are o cameră completă! Dormitorul matrimonial a cărui piesă centrală este patul anti divorț!”, a spus Iulia Albu.

Ce înseamnă piesa „anti-divorț” și cum a primit această denumire

Designerii implicați în crearea piesei de mobilier au explicat conceptul din spatele acestei denumiri neobișnuite, arătând că totul a pornit de la ideea de confort absolut și timp de calitate petrecut în doi. Datorită dimensiunilor generoase și atmosferei speciale pe care o creează, piesa de mobilier oferă o stare permanentă de relaxare, similară celei din vacanțe.

Creatorul care s-a ocupat de amenajare a subliniat că spațiul a fost conceput astfel încât să aducă o stare de bine și liniște celor care îl folosesc, creând un mediu propice bunei înțelegeri.

„Patul ăsta este considerat un pat anti-divorț pentru că stai foarte mult în el și nu prea e timp să te cerți, din alte motive. Este foarte confortabil și te simți chiar ca într-o vacanță. (…) Sper ca Iulia și Mike să se înțeleagă foarte bine în el și să nu aibă motive de alte discuții. Este un pat din care nu te dai foarte curând jos, pentru că practic ești ca într-o vacanță”, a explicat designerul care s-a ocupat de amenajarea dormitorului.

Adevărul despre dinamica din viața personală a vedetei

Alegerile legate de amenajarea locuinței vin într-un moment de stabilitate, după ce Iulia Albu și partenerul ei, Mike, au trecut printr-o perioadă plină de provocări. Deși după o lungă relație și după experiența unui show TV intens au luat decizia de a se separa temporar, cei doi au reușit să își rezolve neînțelegerile și au decis să își mai acorde o șansă.

Cu toate că viața lor privată a fost adesea analizată în spațiul public, criticul de modă a fost întotdeauna ferm în privința limitelor pe care le impune când vine vorba despre intimitatea familiei sale.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, declara Iulia Albu, pentru Cancan.ro.

Foto – Facebook / Instagram

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