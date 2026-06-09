Surprize de proporții în vila de peste un milion de euro a Iuliei Albu. Ce a descoperit când a început renovările

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Iulia Albu a investit de mai bine de un an de zile energie și bani într-un proiect ambițios: restaurarea unei vile de aproximat 1,2 milioane de euro. Proprietatea are istorie și multe intervenții făcute de-a lungul deceniilor. Acum, vedeta a făcut descoperiri interesante, odată cu renovările. Iată ce a găsit în vilă.

Iulia Albu, surpriză de proporții în vila de 1,2 milioane de euro

Iulia Albu s-a implicat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale vieții sale. Vedeta vrea să restaureze o vilă istorică de peste un milion de euro.

Renovările sunt încă în desfășurare, însă designerul spune că locuința a devenit mai mult decât o investiție imobiliară. Este deja vorba despre o misiune de recuperare a unei bucăți de patrimoniu.

Vedeta a vrut încă de la început să recupereze elementele originale ascunse de modificările făcute în trecut.

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„Primul lucru pe care «l-am schimbat» a fost să «eliberez» această comoară de intervențiile brutale, realizate pe timpul ICRAL-ului, să recreez spațiile inițiale și să îndepărtez zecile de straturi de vopsea care acopereau frumusețea stucaturilor.

Oamenii fac mult rău acestor clădiri, de cele mai multe ori fără intenție, din lipsă de cultură și educație. În această casă locuiau, la un moment dat, câte o familie în fiecare cameră. Distrugerea patrimoniului arhitectural este doar una dintre cele mai grave tare ale fostului regim. Casa aceasta este mult mai mult decât o clădire”, a spus ea pentru Cancan.

Ea a povestit că au ieșit la iveală detalii surprinzătoare care au fost ascunse sub straturi de vopsea, dar și modificări făcute fără să se țină cont de arhitectura originală.

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„Nu aș putea alege un singur obiect. «Am ascultat» inima acestei case, iar alegerile au venit firesc. Este un spațiu care vorbește de la sine. Candelabre din Murano veghează livingul decorat în cel mai pur stil mid-century, silduri cu gheare de vultur «păzesc» camera de ceai, figuri angelice veghează din colțurile tavanelor camera Mikaelei, iar o întreagă lume așteaptă să ni se dezvăluie de sub tavanele încă încărcate de straturi de lavabilă date cu «bidineaua»”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Cât durează renovările

Iulia Albu spune că renovările sunt un proces de durată. Cu toate că încă e șantier, ea se raportează la proiect ca la una dintre cele mai importante realizări personale.

„Renovările sunt un proces de durată în cazul nostru. În această casă am locuit pe întreaga durată a șantierului. Mi-am pus o parte din suflet în acești pereți și aș lua-o ORICÂND de la capăt”, a completat Iulia Albu.

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