Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”

Iulia Albu a avut un an complicat, din punct de vedere emoțional și sentimental. Acum, creatoarea de modă pare că s-a liniștit și chiar ar vrea să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta a vorbit sincer despre planurile ei pentru viitor, dar și despre încercările dificile prin care a trecut.

Iulia Albu vrea să îl facă pe Mike tătic

Creatoarea de modă a avut un an tumultuos din punct de vedere romantic. Ea s-a despărțit de iubitul ei, Mike, de mai multe ori, iar acum sunt din nou împreună și au un plan bine stabilit. Iulia recunoaște că vrea să devină mamă pentru a doua oară și spune că și-a găsit, în sfârșit, liniștea alături de partenerul ei.

Într-un interviu pentru Revista Viva!, Iulia Albu a vorbit despre faptul că după un an foarte complicat, în sfârșit ea și partenerul ei fac pașii corecți spre o relație frumoasă și armonioasă.

„Din punct de vedere sentimental, a fost un an foarte complicat. Acum suntem bine, și asta este cel mai important. Facem pașii corecți. Sunt într-o relație și mi-am găsit liniștea. Îmi doresc încă un copil cel puțin“, a declarat Iulia Albu.

Vedeta spune că nu i-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili și când vorbește despre bărbatul perfect, acesta ar trebui să aibă o doză de blândețe, dar să își impună, totuși, voința.

Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili. Un bărbat trebuie să știe ce vrea și cum să își impună voința, dar trebuie să o facă cu blândețe pentru a nu trezi „scorpia din mine. Din fericire, momentan, bestia doarme liniștit (zâmbește) și, atât timp cât există acest echilibru, toată lumea poate trăi fericită.

Iulia Albu și Mike, relație cu năbădăi

Iulia Albu este împreună cu Mike de 10 ani, timp în care au existat despărțiri și multe furtuni între ei doi.

Separarea s-a petrecut după ce aceștia au participat la America Express. Deși au apelat la un psiholog, relația nu a mai funcționat, așa că cei doi au decis să se îndepărteze unul de celălalt și să își spună adio.

Totuși, iubirea pare că a fost mai puternică. Recent, cei doi au fost văzuți împreună iar creatoarea de modă a confirmat că s-a împăcat cu fostul iubit.

„Am încercat să facem şi terapie de cuplu, am făcut doar câteva ore, pentru că nimeni nu vrea să fie martor la așa ceva. Păi, de ce nu încercați? Nu, dar pur și simplu era foarte interesant, pentru că încercam amândoi să depășim conflictul și sfârşeam prin a ne certa și până la urmă am decis să fim noi doi față în față și să ne spunem tot ce avem să ne spunem și ne-am spus”, a dezvăluit Iulia Albu.

