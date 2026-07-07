Iulia Albu, cu bandaje la ochi și vânătăi, după o intervenție estetică: „Nu vreau să apelez la scuze clasice”

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Iulia Albu a ales să împărtășească fără rețineri cu fanii săi detalii despre cea mai recentă decizie legată de frumusețe: o intervenție estetică de tip „deep plane facelift”. Într-un material video publicat pe rețelele de socializare, vedeta a apărut fără filtre, cu bandaje și vânătăi.

Iulia Albu, cu bandaje și vânătăi la ochi

Iulia Albu a decis să apeleze la o procedură estetică la nivelul feței și a vorbit deschis despre acest pas din viața ei. Criticul de modă s-a afișat în mediul online cu bandaje și vânătăi în jurul ochilor, precizând că, în urma procedurii, a avut și două zile mai grele.

„Nu gatekeeping here, fetelor. Astăzi vă iau cu mine în povestea mea, fără filtre, fără «nu am nicio intervenție», fără vrăjeală”, a spus Iulia într-un videoclip postat pe contul său oficial de Instagram.

Aceasta a explicat că decizia sa nu a avut legătură cu necesitatea, ci cu dorința personală de prevenție și îngrijire estetică pe termen lung.

„Nu îmi căzuse nici fața și da, puteam să trăiesc și fără el, DAR, MI L-AM DORIT ACUM”, a subliniat ea.

Iulia Albu a explicat că procedura de lifting facial avansat, care lucrează asupra țesuturilor profunde, nu a fost un moft, ci o alegere conștientă pentru a întârzia efectele îmbătrânirii. Dincolo de rezultate, aceasta a vrut să demonteze prejudecățile asociate acestor intervenții și să inspire alte femei să fie deschise despre alegerile lor.

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Recuperarea sub supravegherea atentă a medicilor

Procesul de recuperare, deși nu lipsit de provocări, a decurs în mare măsură fără complicații pentru vedetă.

„Procedura a fost doar primul pas, a urmat un protocol personalizat de perfuzii și tratament. Am avut și zile mai dificile, 2 la număr, dar, în mare, sunt o mare norocoasă, mă vindec fantastic sub atenta supraveghere a singurului chirurg pe mâinile căruia m-am lăsat vreodată”, a adăugat Iulia Albu.

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În același timp, vedeta a subliniat importanța de a apela la profesioniști și de a urma un protocol strict post-operator, aspecte critice pentru succesul unei astfel de intervenții.

Iulia Albu a decis să transforme experiența sa într-o oportunitate de educație și inspirație pentru comunitatea sa online. Ea a promis că va continua să dezvăluie detalii despre această călătorie, oferind informații valoroase despre motivele care au stat la baza deciziei sale.

„Adevăratul motiv nu este ceea ce credeți”, a adăugat vedeta, lăsând să se înțeleagă că va aborda subiecte mai profunde legate de frumusețe, încredere și asumare.

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Sursă foto: Instagram

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