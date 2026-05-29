Rosie O’Donnell și-a făcut lifting facial, după ce ani la rând a criticat operațiile estetice: „A costat mai mult decât orice mașină pe care am cumpărat-o vreodată”

Rosie O’Donnell, în vârstă de 64 de ani, a surprins internetul cu o mărturisire sinceră și imagini fără filtre după un lifting facial profund. După ani de critici aduse chirurgiei estetice, actrița a decis să își transforme chipul, marcând astfel o schimbare importantă în viața sa.

Rosie O’Donnell și-a făcut lifting facial

Actrița, care a pierdut aproape 50 de kilograme în ultimii ani, a explicat că decizia de a apela la această intervenție nu a fost una ușoară.

Originară din New York, dar stabilită în Irlanda, Rosie O’Donnell s-a confruntat cu sentimente de vinovăție și contradicții interioare.

„Credeam că este o trădare. A feminismului. A îmbătrânirii. A echipei noastre de femei din întreaga lume”, a scris ea, indicând că, pentru mult timp, a perceput liftingurile faciale ca pe o renunțare la valorile sale.

Rosie O’Donnell a recunoscut că propria imagine în oglindă a devenit o sursă de disconfort, iar efectele gravitației asupra pielii au determinat-o să ia această decizie.

Totuși, cea mai mare provocare a venit din partea fiului său, Clay, de 13 ani, care s-a declarat dezamăgit.

„Ți-ai câștigat ridurile. Nu cred că aș mai putea să te respect dacă ai face asta”, i-a spus adolescentul mamei sale.

Actrița a mărturisit că aceste cuvinte au avut un impact profund asupra ei: „Asta chiar m-a lovit. Suna exact ca mine. Ca și cum versiunea mea mai tânără, mai sigură pe sine și mai rigidă moral s-ar fi mutat în casa mea”.

Cât a costat-o intervenția estetică

Cu toate acestea, Rosie O’Donnell a mers înainte, dar cu o condiție clară: să rămână fidelă propriei identități.

„Am vrut o limită. Am vrut să rămân eu, doar… mai puțin bântuită. Și chiar arăt ca mine, o versiune puțin mai odihnită și mai stabilă emoțional a mea”, a explicat ea.

Ironia situației? Nimeni nu a observat schimbarea.

„Nicio persoană. Nici un prieten, nici un străin, nici măcar oamenii care îmi datorează complimente”, a glumit vedeta.

Intervenția nu a fost lipsită de regrete financiare. Rosie O’Donnell a recunoscut că suma plătită a fost „aproape rușinoasă”, depășind valoarea oricărei mașini pe care a cumpărat-o vreodată. În ciuda acestui fapt, actrița spune că nu își regretă decizia, subliniind că, la 64 de ani, se simte recunoscătoare pentru viață și pentru libertatea de a face propriile alegeri.

„Sunt pur și simplu fericită că sunt în viață, că pot simți, alege și folosi vocea mea ori de câte ori simt nevoia… Pentru fata care am fost, femeia care sunt și toți cei care mi se alătură. Aceasta sunt eu”, a concluzionat ea.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

