De nerecunoscut! Cum a ajuns una dintre cele mai frumoase actrițe să fie desfigurată de un tratament estetic ieftin

O transformare fizică șocantă face din înconjurul internetului, readucând în prim-plan riscurile uriașe ale intervențiilor cosmetice eșuate.

Lyn May, una dintre cele mai admirate și exuberante apariții din cinematografia mexicană și din lumea cabaretului, a revenit recent în atenția publicului din cauza unei transformări fizice radicale. Născută Lilia Guadalupe Mendiola în 1947, vedeta care odinioară făcea furori cu frumusețea sa de invidiat și prezența scenică incendiară se confruntă astăzi cu un val uriaș de reacții în mediul online.

Cocktailul toxic care i-a mutilat chipul

Discuțiile au fost reaprinse pe platformele de socializare, în special pe rețeaua X, unde au fost redistribuite imagini comparative de tipul „înainte și după” care surprind efectele devastatoare ale unei proceduri cosmetice eșuate.

În spatele schimbării drastice a actriței nu s-a aflat o simplă dorință de înfrumusețare dusă la extrem, ci o trădare cutremurătoare din partea unei persoane considerate apropiate. Incidentul, care a avut loc în anii ’90, a pornit de la un tratament ieftin în care s-au folosit substanțe industriale periculoase, complet interzise în medicina estetică. O persoană în care actrița a avut încredere oarbă i-a injectat direct în țesuturi substanțe care i-au deformat trăsăturile pe viață.

„Actrița mexicană Lyn May, înainte și după un tratament cosmetic ieftin care a implicat injectarea unor substanțe nocive în față, precum ulei de gătit, ulei de bebeluși și apă.”

Mexican actress Lyn May, before and after a cheap beauty treatment that involved injecting harmful substances such as cooking oil, baby oil, and water into her face. pic.twitter.com/rtgZQrhaKG — Creepy.org (@creepydotorg) March 15, 2026

Aceste rânduri, care însoțesc fotografiile virale de ani de zile, descriu coșmarul prin care a trecut vedeta după ce substanțele menționate i-au provocat daune profunde la nivelul feței și corpului. Pentru a încerca să repare măcar parțial distrugerile masive provocate de acel cocktail toxic de uleiuri, Lyn May a fost nevoită să treacă prin peste 30 de operații corectoare de-a lungul deceniilor.

Reacțiile dure ale internetului și lipsa de empatie

Reapariția acestor fotografii pe internet a declanșat instantaneu un val de comentarii extrem de dure din partea utilizatorilor, transformând drama artistei într-un subiect de batjocură. Mulți internauți au comparat-o cu diverse personaje fictive sau au ironizat aspectul ei actual, stârnind la rândul lor revolta celor care au considerat reacțiile ca fiind de o cruzime gratuită.

„Au transformat-o într-o păpușă. Parcă e din Team America.”

Alți utilizatori au mers chiar mai departe cu jignirile în mediul online, scriind replici precum „Frate, seamănă cu păpușa Muppets din trupa Electric Mayhem” sau comentarii extrem de radicale legate de alegerile femeilor: „Femeilor nu ar trebui să li se permită autonomia asupra propriului corp.”

Puterea de a ierta și triumful de pe scenă

În ciuda suferinței fizice și psihice care o însoțește de zeci de ani, Lyn May a demonstrat o forță interioară remarcabilă. Ea a refuzat să se izoleze sau să își abandoneze cariera, continuând să urce pe scenă, să danseze și să își expună flexibilitatea uimitoare în fața publicului care o apreciază pentru talentul și rezistența ei.

Mai mult decât atât, artista este extrem de activă pe Instagram, unde își promovează stilul de viață vegetarian în fața celor 464.000 de urmăritori. Într-o dovadă supremă de maturitate emoțională și vindecare spirituală, Lyn May a mărturisit public că a reușit să lase trecutul în urmă și că a iertat trădarea care i-a distrus frumusețea fizică, dar nu și spiritul.

