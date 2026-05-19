Lara Flynn Boyle, actrița care a marcat istoria televiziunii cu rolul Donnei Hayward din legendarul serial „Twin Peaks”, a oferit o surpriză de proporții fanilor și fotoreporterilor din Los Angeles.

Retrasă aproape complet din lumina reflectoarelor și cunoscută pentru stilul de viață extrem de discret din ultimii ani, vedeta în vârstă de 56 de ani a fost surprinsă pe stradă pentru prima dată în ultimele 12 luni.

Lara Flynn Boyle, greu de recunoscut în Losa Angeles

Actrița a fost fotografiată duminică în timp ce își plimba patrupedul salvat, un câine în vârstă de 12 ani pe nume Shrimp, de care este extrem de atașată. Boyle, care în anii de glorie era recunoscută pentru tenul ei plin de pistrui, a ales o ținută extrem de relaxată pentru această ieșire.

Ea a purtat un hanorac gri inscripționat cu mesajul „Irish”, afișându-și cu mândrie originile, o pereche de blugi albi, pantofi sport asortați și ochelari de soare mari. Vedeta nu a renunțat însă la un vechi obicei, pufăind liniștită dintr-o țigară pe parcursul plimbării.

De la brațul ei a lipsit actualul soț, dezvoltatorul imobiliar Donald Ray Thomas, alături de care își împarte viața între Los Angeles și Texas.

Secretele trecutului și respingerea dramatică din prezent

Apariția Larei Flynn Boyle readuce în prim-plan detalii fascinante despre viața ei amoroasă tumultuoasă, marcată de mariajul eșuat cu John Patrick Dee III și idile cu nume mari precum Kyle MacLachlan sau David Spade.

Cea mai mediatizată rămâne însă relația din perioada 1999-2000 cu Jack Nicholson, actorul cu 33 de ani mai în vârstă decât ea. Recent, fiica acestuia, Lorraine Nicholson, a publicat un eseu tulburător în care a descris-o pe Lara ca pe o figură maternă salvatoare în copilăria ei marcată de alcoolismul mamei biologice. Lorraine a dezvăluit însă că a încercat să o recontacteze pe actriță după două decenii de tăcere, însă a fost refuzată brutal.

„Pentru acest articol, am întrebat-o pe Lara dacă ne putem vedea pentru prima dată în mai bine de 20 de ani ca să vorbim despre perioada petrecută împreună. A refuzat. Desigur, te simți ca și cum ai fi respins de mamă. Dar adevărul este că, dacă o mai văd sau nu pe Lara, este aproape irelevant, pentru că port atât de mult din ea în mine”, a mărturisit Lorraine Nicholson.

Împăcată cu excluderea de la Hollywood: „Îmi place să mă uit la oameni frumoși”

Pe plan profesional, cariera Larei Flynn Boyle a intrat într-un con de umbră după eșecul major din box office al filmului „Mother, Couch”, unde a jucat alături de Ewan McGregor și Ellen Burstyn.

Cu toate acestea, actrița celebră pentru rolurile din „The Practice”, „Men in Black II” sau „Ally McBeal” dă dovadă de un realism crunt atunci când vine vorba despre declinul profesional dictat de vârstă. Ea refuză să își mai privească propriile producții pe ecran și nu dă vina pe sistemul din cinematografie pentru faptul că nu mai primește roluri principale.

„Nu este vina Hollywood-ului. Esre vina noastră, a tuturor. Inclusiv a mea. Îmi place să mă uit la oameni frumoși la cameră. Dacă vreți să-mi spuneți Norma Desmond, nicio problemă. Ori de câte ori îmi surprind reflexia într-o lentilă, îmi vine să zic: O, tăiați!”, a declarat cu sinceritate Lara Flynn Boyle într-un interviu oferit pentru publicația People.

Foto – Profimedia

