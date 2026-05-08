Cât de schimbată e fără machiaj! Celebra actriță uimește cu o apariție greu de identificat. E de nerecunoscut!

O prezență familiară a micilor ecrane a fost surprinsă recent într-o ipostază rară, fiind aproape imposibil de identificat sub accesoriile de protecție solară și fără ajutorul machiajului profesional. Această apariție neașteptată vine într-un moment de maximă sinceritate pentru artistă, care a decis să vorbească deschis despre transformările fizice și emoționale prin care a trecut în ultimii ani.

Celebra actriță trece neobservată pe stradă

Kathy Griffin a reușit să atragă toate privirile în timpul unei ieșiri recente în Malibu, însă nu prin stilul său vestimentar extravagant de pe covorul roșu, ci printr-o imagine atât de naturală încât a fost, la prima vedere, de nerecunoscut. Actrița în vârstă de 65 de ani a optat pentru un look relaxat, departe de luminile reflectoarelor, apărând complet nemachiată în timp ce se bucura de o plimbare cu câinele său.

Această apariție vine la scurt timp după ce comedianta a vorbit deschis despre cele mai recente schimbări de ordin estetic, oferind publicului o privire onestă asupra modului în care a ales să gestioneze trecerea timpului.

O ținută practică pentru o zi sub soarele californian

Departe de strălucirea galelor de la Hollywood, Kathy Griffin a fost surprinsă purtând o ținută sportivă, axată pe protecție și confort. Actrița a purtat o bluză cu mâneci lungi, decorată cu modele geometrice în nuanțe de albastru și turcoaz, combinată cu o pereche de pantaloni lejeri, de culoare deschisă. Elementul central al ținutei a fost o pălărie de paie cu boruri largi, esențială pentru protecția solară, completată de o geantă de umăr practică. Această alegere vestimentară discretă a subliniat dorința vedetei de a se bucura de intimitate, într-o perioadă marcată de schimbări majore în viața sa personală.

„Am o față nouă”: Sinceritatea brutală despre chirurgia estetică

Griffin nu a încercat niciodată să ascundă faptul că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și păstra aspectul tânăr. Recent, în cadrul podcastului său, ea a confirmat cu umorul caracteristic că a trecut prin cel de-al treilea lifting facial. „Bine ați revenit la ‘Kathy Griffin: Talk Your Head Off!’ Și spun bine ați revenit pentru că am o față nouă”, a declarat vedeta, adăugând că, deși nu este neapărat cunoscută pentru trăsăturile feței sale, consideră amuzant să discute deschis despre aceste proceduri.

Ea a descris consultația cu medicul său ca fiind una plină de autoironie, menționând că specialistul a fost foarte direct în legătură cu zonele care pot fi corectate și cele care trebuie acceptate ca atare.

Confesiuni despre dragoste și vulnerabilitate după divorț

Dincolo de transformările fizice, Kathy Griffin a traversat o perioadă intensă și pe plan emoțional, după divorțul de Randy Bick din 2023. Ea a uimit publicul vorbind despre o idilă neașteptată cu un bărbat mult mai tânăr, o experiență care i-a redat încrederea în propria capacitate de a iubi. „M-am îndrăgostit accidental de un tânăr de 23 de ani”, a mărturisit ea, explicând că a atras-o lipsa de prejudecăți a acestuia. Deși relația s-a încheiat din cauza diferenței mari de vârstă, Griffin a privit experiența ca pe o lecție valoroasă: „A fost plăcut să aflu că inima mea mai poate simți așa ceva la 60 de ani”.

În ciuda spiritului său puternic, actrița a recunoscut că singurătatea și procesul de divorț au marcat-o mai profund decât s-ar fi așteptat. Griffin a comparat suferința despărțirii cu bătăliile sale anterioare pentru sănătate, declarând pentru revista People că divorțul a fost mai greu decât lupta cu cancerul. În prezent, ea explorează lumea întâlnirilor online, recunoscând cu umor că este prezentă pe patru aplicații diferite sub propria identitate.

Deși consideră situația uneori stânjenitoare, Kathy Griffin rămâne fidelă filosofiei sale de a trăi liber, fără a se lăsa constrânsă de bracket-urile de vârstă impuse de societate.

Foto – Profimedia

