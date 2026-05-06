De nerecunoscut pe străzile din Los Angeles! Legenda de la Hollywood a ales naturalețea absolută: „Vreau să fiu singura actriță din America care nu are operații estetice!"

De nerecunoscut pe străzile din Los Angeles! Legenda de la Hollywood a ales naturalețea absolută: „Vreau să fiu singura actriță din America care nu are operații estetice!”

Raluca Vițu
O prezență legendară a cinematografiei mondiale, laureată cu multiple premii Emmy și Globul de Aur, a surprins recent prin simplitatea și naturalețea sa în timpul unei plimbări relaxate prin Los Angeles. Vedeta, a cărei carieră se întinde pe mai bine de patru decenii și care a jucat alături de titani precum Tom Hanks sau Nicole Kidman, a ales să se distanțeze de standardele rigide de frumusețe de la Hollywood, afișând un look autentic și o atitudine plină de demnitate în fața trecerii timpului.

O apariție relaxată departe de lumina reflectoarelor

Într-o industrie obsedată de tinerețe veșnică, Kathy Baker (75 de ani) rămâne o prezență singulară și plină de demnitate. Câștigătoarea a trei premii Emmy, cunoscută pentru rolurile memorabile din „Edward Scissorhands” sau serialul „Picket Fences”, a fost surprinsă recent în timpul unei plimbări discrete prin Los Angeles. Vedeta a optat pentru un look relaxat, fiind aproape de nerecunoscut pentru trecători, însă emanând o seninătate care confirmă filosofia sa de viață: acceptarea trecerii timpului fără intervenții artificiale.

Pentru această ieșire în public, Kathy Baker a ales o ținută care pune confortul pe primul plan, purtând o bluza albă, lejeră, cu mânecă lungă și o pereche de pantaloni bej. Actrița și-a accesorizat look-ul cu o pălărie maro deschis și ochelari de soare, protejându-se astfel de soarele californian în timp ce se plimba printr-un cartier liniștit. Cu un termos într-o mână și o pereche de încălțăminte de schimb în cealaltă, Baker a afișat un zâmbet discret, demonstrând că eleganța la 75 de ani rezidă în simplitate și autenticitate.

Refuzul categoric al operațiilor estetice și dorința de a rămâne expresivă

Ceea ce o face pe Kathy Baker cu adevărat specială în peisajul de la Hollywood este decizia sa fermă de a nu apela la bisturiu sau proceduri cosmetice invazive. Într-o lume în care chipurile devin tot mai rigide, actrița își dorește ca fața sa să rămână un instrument de lucru capabil să transmită emoție pură.

„Vreau să fiu singura actriță din America care nu are operații estetice. Mă îngrijorează faptul că fața mea ar putea să își piardă expresivitatea”, a declarat vedeta, explicând că nu a mizat niciodată pe imaginea de divă strălucitoare, ci pe cea de actriță de caracter. „Întotdeauna am vrut să fiu ca Geraldine Page, care a fost o actriță fabuloasă, cu o față normală și expresivă”, a mai completat ea.

Acceptarea rolurilor de bunică și secretul unei cariere longevive

Cu un palmares care include colaborări cu nume uriașe precum Tom Hanks, Nicole Kidman sau Charlize Theron, Baker crede că secretul succesului său constă în disponibilitatea de a-și juca vârsta reală. De la debutul în drama „The Right Stuff” (1983) și până la succesul critic din „Street Smart”, unde a jucat alături de Morgan Freeman, ea a înțeles că fiecare etapă a vieții aduce noi oportunități creative.

„Am crezut întotdeauna că, dacă ești dispus să îți joci vârsta reală, vei avea de lucru. Deci este vorba despre a continua să îți joci vârsta și să accepți momentul în care realizezi dintr-odată: oh, acum joc rolul mamei, oh, acum joc rolul bunicii”, mărturisește actrița.

Între drama care a consacrat-o și dragostea pentru comedie

Deși publicul o identifică adesea cu roluri dramatice profunde, precum cele din „Cold Mountain” sau „Saving Mr. Banks”, Kathy Baker păstrează o pasiune vie pentru momentele comice, pe care încearcă să le insufle tuturor personajelor sale.

„Ador să fac comedie și nu împart lucrurile în dramă sau comedie. Cred că dacă o replică este amuzantă, atunci este amuzantă. Încerc să le ofer tuturor personajelor mele simțul umorului”, explică veterana ecranului. Cel mai recent, fanii au putut-o urmări în serialul horror „Teacup”, lansat la finele anului 2024, unde a demonstrat încă o dată că talentul său rămâne intact, indiferent de genul abordat sau de trecerea anilor.

