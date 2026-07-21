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Doliu în cinematografie: actorul și regizorul Pippo di Marca a murit la 87 de ani, marți, 21 iulie, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma. Poliția investighează circumstanțele tragediei.
Lumea teatrului și a cinematografiei este în doliu după pierderea lui Pippo di Marca. Actorul și regizorul italian, o figură emblematică a teatrului de avangardă, a încetat din viață marți, 21 iulie 2026, la vârsta de 87 de ani.
Acesta a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma, situat la etajul cinci. Deși echipele de salvare au intervenit rapid și au încercat să-l resusciteze minute în șir, eforturile lor au fost în zadar.
Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Conform primelor informații, anchetatorii analizează mai multe ipoteze, printre care o posibilă cădere accidentală sau un gest necugetat. Comunitatea artistică internațională este șocată de această veste neașteptată, iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare.
Pippo di Marca, un pilon al teatrului de avangardă
Născut pentru scenă, Pippo di Marca a fost un nume asociat cu inovația teatrală și colaborări de marcă. A lucrat alături de figuri iconice precum Carmelo Bene și Leo de Berardinis, dar și cu trupa legendară Living Theatre, condusă de Julian Beck.
În anul 2016, a fondat Meta-Teatro, o companie dedicată cercetării teatrale contemporane, care ulterior a devenit parte a Florian Espace din Pescara.
Cariera sa a fost marcată de interpretări memorabile. Pippo di Marca a adus pe scenă opere clasice de Shakespeare, Beckett și Genet, cucerind publicul prin profunzimea și originalitatea sa. În 2019, a revenit în atenția internațională interpretând rolul fostului prim-ministru italian Giulio Andreotti în filmul „Il Traditore”, regizat de Marco Bellocchio.
Pippo di Marca nu a fost doar un actor de excepție, ci și un teoretician al teatrului contemporan. A lăsat în urmă lucrări valoroase, care contribuie la înțelegerea și dezvoltarea artei dramatice.
Ceremonia de înmormântare va avea loc în Roma, orașul pe care l-a iubit și care i-a fost casă pentru o mare parte din viață.