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Doliu în cinematografie: actorul și regizorul Pippo di Marca a murit la 87 de ani, marți, 21 iulie, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma. Poliția investighează circumstanțele tragediei.

Pippo di Marca a murit după ce a căzut de la etaj

Lumea teatrului și a cinematografiei este în doliu după pierderea lui Pippo di Marca. Actorul și regizorul italian, o figură emblematică a teatrului de avangardă, a încetat din viață marți, 21 iulie 2026, la vârsta de 87 de ani.

Acesta a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Roma, situat la etajul cinci. Deși echipele de salvare au intervenit rapid și au încercat să-l resusciteze minute în șir, eforturile lor au fost în zadar.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Conform primelor informații, anchetatorii analizează mai multe ipoteze, printre care o posibilă cădere accidentală sau un gest necugetat. Comunitatea artistică internațională este șocată de această veste neașteptată, iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare.

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Pippo di Marca, un pilon al teatrului de avangardă

Născut pentru scenă, Pippo di Marca a fost un nume asociat cu inovația teatrală și colaborări de marcă. A lucrat alături de figuri iconice precum Carmelo Bene și Leo de Berardinis, dar și cu trupa legendară Living Theatre, condusă de Julian Beck.

În anul 2016, a fondat Meta-Teatro, o companie dedicată cercetării teatrale contemporane, care ulterior a devenit parte a Florian Espace din Pescara.

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Cariera sa a fost marcată de interpretări memorabile. Pippo di Marca a adus pe scenă opere clasice de Shakespeare, Beckett și Genet, cucerind publicul prin profunzimea și originalitatea sa. În 2019, a revenit în atenția internațională interpretând rolul fostului prim-ministru italian Giulio Andreotti în filmul „Il Traditore”, regizat de Marco Bellocchio.

Pippo di Marca nu a fost doar un actor de excepție, ci și un teoretician al teatrului contemporan. A lăsat în urmă lucrări valoroase, care contribuie la înțelegerea și dezvoltarea artei dramatice.

Ceremonia de înmormântare va avea loc în Roma, orașul pe care l-a iubit și care i-a fost casă pentru o mare parte din viață.

Sursă foto: Getty Images

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