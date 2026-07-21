Daria Lupi, dezvăluiri incredibile despre începuturile în muzică. I s-au cerut favoruri sexuale pentru contracte: „M-a negociat ca la piață”

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Cântăreața Daria Lupi (36 ani) a decis să vorbească deschis despre momentele umilitoare prin care a trecut la începutul carierei, când i s-au cerut favoruri sexuale pentru a semna contracte.

Daria Lupi rupe tăcerea despre abuzurile din industria muzicală

Daria Lupi, o prezență cunoscută pe scena muzicală autohtonă, a povestit că, înainte de a-și construi un nume în această industrie, s-a confruntat cu cereri scandaloase din partea unor persoane influente. Într-un reel publicat pe contul său de Instagram, cântăreața a relatat cum un producător i-a propus să întrețină relații intime pentru a semna un contract de cinci ani.

„Mi s-a pus contractul pe masă și știți ce mi s-a spus? «Ești dispusă să te culci cu mine pe toată perioada contractului, de câte ori vreau eu, când vreau eu?» Cinci ani trebuia să fac asta pentru că de contractul acesta depindea cariera mea”, a afirmat Daria.

Artista, care are o carieră de succes și a participat la proiecte de anvergură, a recunoscut că drumul până aici a fost marcat de provocări și momente de dezamăgire profundă. Potrivit acesteia, nu a fost un caz izolat. Au existat și alte tentative de a o atrage în contexte intime sub pretextul unor discuții despre contracte.

„Dintre toți, fără discuții, cel mai tare m-a scârbit un dudui care m-a negociat ca la piață: «Alo, doamna secretară? Am aici o domnișoară care vrea să cânte. Adu-mi, te rog, un contract»”, a mai povestit cântăreața.

Aceste incidente au avut un impact major asupra perspectivei sale asupra industriei muzicale. Ea a mărturisit că, în ciuda dificultăților, a ales să meargă mai departe pe propriile forțe, refuzând compromisurile care i-ar fi afectat demnitatea.

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Mesaj pentru cei care practică astfel de abuzuri

Dezamăgită de atitudinea unor oameni din industrie, Daria Lupi speră ca mărturia ei să determine o schimbare. Într-un mesaj direct, artista a transmis un avertisment clar celor care au încercat să profite de ea.

„Sper din toată inima mea că reel-ul acesta să ajungă în feed-ul tău și sper să te treacă toate transpirațiile și pe tine, și pe toți ceilalți. Sper să vedeți reel-ul și să vă tremure chiloții pe voi. Și mai sper un lucru: când o să ajungă reel-ul acesta în feed-ul tău, să îți aduci aminte și de tot calupul de mesaje și de telefoane pe care mi le dădeai isteric după ce am trântit ușa biroului tău, de frică ca nu cumva să te fi înregistrat când îmi făceai avansuri sexuale, de frică să nu te fi înregistrat când ai pus mâna pe mine și te-am rugat să iei mâna de pe mine”, a transmis artista.

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De ce a decis Daria Lupi să vorbească după 18 ani

Daria Lupi a explicat, într-o altă postare, că a decis să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat după 18 ani de la incidente pentru că o lungă perioadă de timp nu a vrut să își amintească de abuzurile prin care a trecut.

„Când ai 18 ani și mergi la un interviu, iar nenorocitul care te așteaptă acolo închide ușa la birou și se desface la curea, spunându-ți că dacă îți dorești să fii artist trebuie să prestezi, vă zic eu că te cam blochezi. 18 ani aveam la momentul întâmplării. (…) Odată ce ai reușit să ieși pe ușa aia nu mai vei să vorbești nici măcar o secundă despre ceea ce s-a întâmplat în spatele ei, sau cel puțin o lungă perioadă de timp. Cei ce au trecut prin situații similare știu foarte bine la ce mă refer. Și îți dorești să încui cu lacătul și să nu mai deschizi capitolul ăla din viața ta”, a spus artista.

Totodată, ea a subliniat faptul că mama ei a aflat după mult timp despre experiența traumatizantă a fiicei sale, iar tatăl ei află de abia acum, odată cu postarea reel-ului.

„Tot ce îmi doream în momentul ăla era să fug. Atât de mare a fost trauma încât, deși mama mea mă aștepta în mașină în fața biroului acestui specimen, eu nu am fost în stare să îi povestesc ce s-a întâmplat. Foarte mult mi-a luat să îi povestesc. Oameni buni, genul ăsta de experiențe lasă traume adânci. Ani de zile nu am vrut să mai aud de industrie, nu am vrut să mai aud de impresari, nu am vrut să mai aud de studiouri, nu am vrut să mai aud absolut nimic”, a subliniat Daria Lupi.

Mai multe persoane au încurajat-o și susținut-o pe artistă în comentarii, printre aceștia numărându-se și Andreea Bănică, Lora, Mircea Irimia și Irisha, aceasta din urmă subliniind că acesta a fost „motivul pentru care m-am lăsat de muzică”.

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Sursă foto: Instagram

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