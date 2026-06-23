Justin Cary, basistul celebrei trupe „Sixpence None the Richer”, a murit la 50 de ani

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Lumea muzicii internaționale este în doliu după ce Justin Cary, basistul de lungă durată al cunoscutei trupe Sixpence None the Richer, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Artistul a murit în urma unui accident vascular cerebral sever suferit cu doar o săptămână în urmă.

Vestea tragică a fost confirmată de colega sa de scenă, solista Leigh Nash, dar și prin intermediul unei platforme de strângere de fonduri care fusese inițiată pentru a sprijini familia în aceste momente extrem de grele. Cary a lăsat în urmă o carieră remarcabilă și o comunitate de fani și colegi complet devastați de pierderea sa prematură.

Ultimele zile la terapie intensivă și sprijinul necondiționat al soției

Problemele de sănătate ale muzicianului au debutat brusc, acesta fiind internat de urgență la Albany Medical Center din New York. În ciuda eforturilor depuse de medici și a celor două intervenții chirurgicale suferite, starea lui Justin a rămas critică, fiind conectat în ultimele sale zile de viață la aparate. Soția sa, Linda, i-a fost alături până în ultima clipă, încercând să îi ofere confort spiritual în mijlocul acestei lupte cumplite.

„Justin s-a stins din viață în liniște în această dimineață, iar Linda a fost alături de el. Vă rugăm să continuați să vă rugați și să ne oferiți putere în această perioadă extrem de dificilă”, s-a arătat în mesajul oficial publicat pe pagina de suport. Cu doar o zi înainte, organizatorii strângerii de fonduri descriau atmosfera emoționantă din spital: „Linda este chiar lângă patul lui, îi citește și speră că o aude. De asemenea, îi spune cât de mult este iubit.”

Omagiul emoționant al colegilor de scenă: „Nu a mai existat nimeni ca Justin”

Leigh Nash, vocea inconfundabilă a trupei, a transmis mai multe mesaje pline de durere pe rețelele de socializare, subliniind nu doar calitățile profesionale de excepție ale lui Cary, ci și personalitatea lui unică și umorul său debordant care aducea mereu bucurie în culise.

„Ne iubim fratele atât de mult. Cuvintele nu pot exprima asta. I-am văzut genialitatea, profesionalismul de neegalat, clasa, umorul (o, Doamne, ce umor!) și faptul că era rezistent ca o cizmă veche, cum se spune. Cu siguranță ne-am distrat de minune este puțin spus. Îți mulțumesc, Justin. Te vom iubi mereu”, a mărturisit artista, făcând totodată un apel către fani să o susțină moral pe văduva basistului.

Trei decenii de prietenie și planuri spulberate pentru următorii 30 de ani

Justin Cary s-a alăturat trupei Sixpence None the Richer în anul 1997, chiar în perioada în care formația lansa mega-hitul „Kiss Me”, piesă nominalizată ulterior la Premiile Grammy și devenită un simbol al muzicii pop de la sfârșitul anilor ’90.

Pe lângă succesul răsunător cu această trupă, Cary a fost un instrumentist extrem de respectat, colaborând de-a lungul anilor și cu alte nume mari precum Counting Crows sau Lee Brice. Co-fondatorul și chitaristul trupei, Matt Slocum, a subliniat că dispariția sa lasă un gol imens, mai ales că formația se afla într-o perioadă extrem de creativă, plină de turnee internaționale și planuri de viitor.

„Suntem complet devastați… iar profunzimea durerii noastre dovedește profunzimea iubirii noastre pentru acest om minunat care ne-a fost coleg de trupă, camarad de arme și prieten timp de 30 de ani. Ultremii trei ani au fost plini de turnee internaționale, înregistrări de muzică nouă și o adâncire și mai mare a bucuriei și a iubirii de a face muzică împreună… planificam încă 30 de ani. O pierdere atât de tragică și prematură. Vă rugăm să ridicați un pahar alături de noi pentru dragul nostru prieten și muzician fantastic, Justin Cary. Noroc, amigo, ne vedem pe lumea cealaltă”, a declarat Matt Slocum.

Foto – Instagram

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