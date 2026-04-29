Nedra Talley Ross, ultima membră supraviețuitoare a faimoasei trupe „The Ronettes”, a murit la 80 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nedra Talley Ross, ultima membră supraviețuitoare a celebrei trupe de fete The Ronettes, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de fiica sa, care a precizat că artista a plecat din această lume împăcată, în locuința sa, înconjurată de dragostea celor dragi.

Moartea Nedrei marchează sfârșitul unei ere pentru muzica pop și rock & roll, ea fiind veriga finală a trioului care a oferit lumii imnul unei generații, „Be My Baby”. Alături de verișoarele sale, Ronnie Spector și Estelle Bennett, Nedra a transformat scena muzicală într-un spațiu al eleganței dublate de o energie rebelă, lăsând în urmă o moștenire care va dăinui prin puterea sunetului lor inconfundabil.

Familia a confirmat moartea artistei

Fiica artistei, Nedra K. Ross, a împărtășit durerea familiei printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, subliniind credința profundă care i-a ghidat mamei sale ultimii ani de viață. Ea a oferit detalii despre ultimele momente ale cântăreței, menționând că tranziția a fost una liniștită.

„Mama noastră, Nedra Talley Ross, a plecat acasă la Domnul. A fost în siguranță, în propriul pat, acasă, cu familia aproape, știind că este iubită. Îți mulțumim, Doamne”, a scris fiica acesteia duminică seară pe rețelele de socializare. În același timp, reprezentanții trupei au transmis un ultim omagiu celei care a fost pilonul de susținere al grupului: „Este cu inimile grele vă împărtășim vestea trecerii în neființă a Nedrei Talley Ross. A fost o lumină pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o.”

De la străzile New York-ului la „Wall of Sound”

Povestea Nedrei a început în New York-ul anului 1946. În 1959, alături de surorile Ronnie și Estelle, a pus bazele grupului care avea să devină, după câteva schimbări de nume, The Ronettes. Deși inițial Nedra și Estelle asigurau fundalul vocal pentru vocea principală a lui Ronnie, succesul global a venit în 1963, odată cu întâlnirea care le-a schimbat destinul: colaborarea cu producătorul Phil Spector.

Sub bagheta lui Spector și a celebrului său stil „Wall of Sound”, fetele au lansat hit după hit, dominând topurile cu piese precum „Baby I Love You”, „Walking in the Rain” sau „Do I Love You?”. Succesul lor nu a cunoscut granițe, ajungând să împartă scena în Marea Britanie cu monștri sacri precum Rolling Stones sau Eric Clapton. Mai mult, în 1966, The Ronettes au avut onoarea de a deschide concertele pentru The Beatles în ultimul lor turneu american, consolidându-și statutul de staruri internaționale.

O familie unită într-o lume a exceselor

Deși grupul s-a destrămat în 1967, iar viața lui Ronnie Spector a fost marcată de o căsnicie tumultuoasă cu producătorul Phil Spector, Nedra a reușit să rămână ancorată în realitate. În 2007, când trupa a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, Nedra a privit înapoi cu recunoștință către începuturile lor modeste și către sprijinul necondiționat al familiei.

„Am avut un vis, dar pentru un vis ai nevoie de oameni care să te susțină. În cazul nostru, mama mea a bătut la uși atunci când oamenii nu voiau să angajeze și să semneze contracte cu trei fete tinere și drăguțe, despre care spuneau că se vor răzgândi pe parcurs. Îți mulțumesc pentru asta — Dumnezeu știe ce ai făcut”, a declarat ea în discursul de acceptare. Pentru Nedra, succesul nu a fost niciodată mai important decât echilibrul personal. „Showbiz-ul este un lucru care poate fi grozav, dar poate fi și rău. Noi am avut o familie care ne-a oferit un nucleu care să ne ajute să ne stabilizăm într-o lume nebună și foarte dificilă. A fost o perioadă frumoasă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a conchis artista în cadrul ceremoniei.

Nedra Talley Ross lasă în urmă nu doar o discografie de aur, ci și imaginea unei femei care a supraviețuit încercărilor vieții, inclusiv unei operații dificile pe cord deschis, mulțumind mereu divinității pentru fiecare an primit în plus alături de soțul ei, Scott Ross, și cei patru copii ai lor. Odată cu plecarea ei, „magia” The Ronettes se mută definitiv în galeria nemuritoare a legendelor muzicii.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News