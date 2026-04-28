Walter Zenga, mesaj special de la fosta soție, Raluca, la șase ani de la divorț

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Raluca Zenga surprinde cu un gest emoționant de ziua fostului soț, Walter Zenga. La 6 ani de la divorț, cei doi demonstrează că respectul și armonia pot dăinui chiar și după o despărțire.

Walter Zenga, urare emoționantă de la fosta soție, Raluca, la șase ani de la divorț

Raluca și Walter Zenga au demonstrat că respectul și prietenia pot rezista dincolo de despărțire dureroasă. Cu ocazia aniversării antrenorului, Raluca a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, subliniind legătura specială dintre fostul cuplu.

„O zi de naștere foarte specială. La mulți ani!”, a scris ea, alături de o fotografie în care Walter apare alături de fiul lor, Walter Jr.

Deși divorțul lor din 2020 a fost un moment dificil, cei doi au reușit să păstreze o relație cordială. Raluca, care locuiește în Dubai cu cei doi copii ai lor, Samira și Walter Jr., și-a redefinit viața, îmbrățișând spiritualitatea și explorând lumea în lung și-n lat. Pentru ea, călătoriile și descoperirea altor culturi au devenit parte din procesul de reinventare personală.

De ce au divorțat Raluca și Walter Zenga

Motivul despărțirii lor, dezvăluit public de Walter Zenga, a fost răcirea relației, în mare parte din cauza distanței impuse de cariera lui de antrenor.

„Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct, însă viața este plină de surprize! Din păcate, relațiile dintre noi s-au răcit, atât din cauza distanței dintre noi, creată de meseria mea de antrenor, dar și pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia cu care am fost căsătorit peste 14 ani. Soția mea este schimbată radical! A decis să o ia pe un alt drum, pe care va merge singură de acum înainte. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră”, a declarat Walter, citat de Pro TV.

În ciuda acestor diferențe, Raluca a vorbit mereu cu admirație despre de tată bun este Walter. „Cu copilașii noștri mici, de 8 și 11 ani, el a fost mereu un tată perfect”, spunea ea în 2021. Mesajul său a fost un apel la înțelegere, cerând publicului să nu-l judece pe Walter ca fiind distant sau lipsit de implicare.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News