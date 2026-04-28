La mai puțin de un an de la moartea partenerului ei, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu susține că familia acestuia o umilește refuzând să o lase să se întoarcă în casele în care a locuit cu Felix.

Mihaela Rădulescu, mesaj ferm pentru familia lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a trecut recent printr-o perioadă extrem de dificilă. În vara anului 2025, vedeta și-a pierdut în mod neașteptat partenerul, pe Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac, care a decedat în Italia, la 56 de ani. Câteva luni mai târziu, prezentatoarea TV și-a pierdut și mama. La durerea acestor pierderii dureroase s-a adăugat suferința faptului că a familia lui Felix i-a interzis să mai intre în casele lor din Elveția.

Într-un mesaj emoționant, Mihaela a vorbit despre umilințele la care a fost supusă după moartea lui Felix. „Nu mi s-a permis timp de opt luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo. Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, niciuna dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui.”

Citește și: Mara Bănică, despre Mihaela Rădulescu, după decesul lui Felix Baumgartner: „Unele iubiri nu cer verdict”

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner”

Vedeta a explicat că nu a dorit să ia nicio măsură legală împotriva familiei partenerului său, deși a avut motive să o facă. „Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu.”

La scurt timp după această mărturisire publică, Mihaela a revenit cu un mesaj adresat presei austriece și familiei lui Felix, în care și-a apărat cu tărie demnitatea și a subliniat realizările sale personale și profesionale din ultimii 11 ani. „Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte.”

Citește și: Teo și Ilinca Vandici, reacții dure după mărturiile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner. „Eu nu înțeleg! Ce faci? Nu lași femeia să intre în propria ei casă?”

„V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani”

Într-un mesaj video emoționant, însoțit de imagini care documentează viața și realizările sale, Mihaela a subliniat că, deși și-a dedicat ultimii 11 ani iubirii și sprijinului pentru Felix, nu și-a neglijat niciodată munca și pasiunile. „V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate. Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el.”

Cariera sa profesională a fost la fel de intensă și plină de realizări. Mihaela a enumerat cu mândrie proiectele care i-au marcat ultimii ani: „Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma», concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste (Viva, Unica, Elle, TV Mania), mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți…”.

Citește și: Relația tensionată dintre Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir. Mulți au uitat de războiul dintre cele două vedete: „Trebuia să mă salvez cumva”

„Asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră!”

Mihaela și-a încheiat mesajul cu un îndemn puternic pentru toate femeile: „Da, asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră! Așa cum ar trebui să fie orice femeie, ținându-se de propriile visuri chiar și în mijlocul celei mai mari iubiri din viața ei. Putem face totul, fetelor. Nu renunțați niciodată la cine sunteți”.

Foto: Instagram; Facebook

