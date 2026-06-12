Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Eva, fiica Elenei Udrea, dezvăluie că tatăl său, Adrian Alexandrov, este părintele strict, certând-o pe mama ei pentru momentele în care o răsfață cu dulciuri. Micuța adoră însă joaca plină de imaginație alături de tatăl ei.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, dați de gol de fiica lor! De ce se ceartă cei doi

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează o familie fericită alături de fiica lor, Eva, în vârstă de 7 ani, care i-a dat recent de gol. Micuța a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre dinamica din casă. Într-un interviu recent pentru Știrile Antena Stars, Eva a spus deschis că tatăl ei este „părintele strict” și că, uneori, acesta o ceartă pe mama ei. Motivul? Răsfățul exagerat pe care Elena i-l oferă micuței.

„Tata o ceartă mereu pe mama”, a povestit Eva cu sinceritate. „Mai ales că eu îți dau dulce?”, a întrebat Elena Udrea, iar răspunsul Evei a venit imediat: „Da”. Fosta ministră a Turismului este cea care îi face toate poftele fiicei lor, ceea ce îl determină pe Adrian Alexandrov să intervină pentru a menține echilibrul.

Citește și: Elena Udrea, mărturisiri emoționante despre anii departe de fiica ei. „Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată!” Ce spune fata despre absența mamei ei

Cum se joacă Adrian Alexandrov cu fiica lui

Deși tatăl este mai exigent când vine vorba de reguli, Eva îl adoră pentru timpul de calitate petrecut împreună. „Îmi place să ne jucăm lupta, să se pună în genunchi și să stea în brațe să îmi facă căluțul. Îmi place să fac teme cu el”, a mărturisit Eva. În plus, ea a povestit cu entuziasm cum Adrian Alexandrov se joacă nu doar cu ea, ci și cu colegii ei atunci când aceștia vin în vizită. „Ia cureaua și ne aleargă în toată casa”, a spus Eva.

Relația dintre oricare doi părinți include mici dezbateri legate de parenting. În ceea ce-i privește pe Elena și Adrian, din declarațiile fiicei lor, Eva, micuța pare să primească iubirea și atenția de care are nevoie. Pentru Elena Udrea, timpul petrecut alături de fiica sa este neprețuit, mai ales pentru a ratat multe momente importante în timpul în care a fost la închisoare.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News