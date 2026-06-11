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Elena Udrea, mărturisiri emoționante despre anii departe de fiica ei. „Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată!” Ce spune fata despre absența mamei ei

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Elena Udrea a vorbit deschis despre cea mai dureroasă perioadă din viața ei: anii în care a fost despărțită de fiica sa, Eva. Într-un interviu recent, fostul politician a rememorat momentele care au marcat profund atât copilul, cât și întreaga familie. Informațiile trebuie confirmate din surse de încredere.

„Cu greu mă stăpânesc să nu mă înfurii pe tot ce s-a întâmplat”

Elena Udrea a povestit că absența ei a lăsat urme adânci în sufletul Evei, care mult timp a refuzat să vorbească despre perioada în care mama ei nu era acasă. Fostul ministru a mărturisit că suferința copilului a fost greu de suportat.

„Eva… mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta, cu greu mă stăpânesc să nu mă înfurii pe tot ce s-a întâmplat și pe toți cei care au făcut răul acesta copilului meu”, a declarat Udrea pentru Spynews.ro.

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Confesiunea Evei: „Eram singura fără mămica lângă mine”

Unul dintre cele mai dureroase momente pentru Elena Udrea a fost mărturisirea pe care fiica ei i-a făcut-o imediat după reunire. Fetița i-a spus că, la petrecerile pentru copii, se simțea diferită de ceilalți.

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„Când tu lipseai și mergeam la petreceri cu mămici, eu mereu mă gândeam că sunt singura care nu are și ea mămica lângă ea”, i-a spus Eva, potrivit relatării Elenei Udrea.

Această frază, spune fostul politician, a rămas întipărită în memoria ei ca o rană greu de vindecat.

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Prima despărțire: „Avea 10 zile. Era la aparate”

Udrea a rememorat și momentul în care a fost luată pentru prima dată de lângă copilul ei, în Costa Rica. Eva era atunci un bebeluș născut prematur, care avea nevoie de îngrijire medicală constantă.

„Prima dată când m-au luat de lângă Eva avea 10 zile, în Costa Rica. Abia se născuse. Am născut prematur. Era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea și, poate atunci a contat mai mult, pentru că fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Udrea.

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Fostul politician a povestit că primele vizite ale Evei au fost extrem de emoționante. Fetița era foarte mică, iar timpul petrecut împreună era limitat. Udrea încerca să compenseze lipsa prin gesturi de tandrețe și promisiuni.

„Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”, a mărturisit ea.

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