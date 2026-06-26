Elena Udrea, dezvăluiri despre propunerea PNL de premier. Ce spune despre Siegfried Mureșan: „Finanțat din banii din Microsoft”

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Elena Udrea a vorbit despre propunerea USR, PNL și UDMR pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan. Fostul ministru și fost lider al PMP a vorbit despre faptul că ea l-a pus pe Siegfried Mureșan pe lista de europarlamentari ai PMP și spune că finanțatorul din spatele său era Gheorghe Ștefan zis Pinalty, fost primar Piatra Neamț.

Elena Udrea, dezvăluiri despre cine îl finanța pe Siegfried Mureșan

Udrea a spus că susține propunerea de prim ministru a aripii Bolojan și că i se confirmă că a făcut o alegere bună când l-a pus pe lista PMP de candidați la europarlamentari în 2014.

”Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan!

Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

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Doar ca nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.

Nu știam atunci ca din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi. ”, scrie Elena Udrea.

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

Europarlamentarul este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim ministru al României.

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Ilie Bolojan a spus că Mureșan este un politician cu experiență cu fondurile europene și bugetele mari de investiții.

Și Dominic Fritz, președintele USR, a spus că europarlamentarul este un economist cu multă experiență.

„Sigfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere, și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin.

A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm că acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Sigfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și, bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin”, a spus Fritz.

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