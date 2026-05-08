Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: „3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a revenit în atenția publicului cu o serie de reacții virulente, de data aceasta provocate de blocajele rutiere de la ieșirea din Capitală. După ce a petrecut o perioadă considerabilă în spatele gratiilor, Udrea pare să se lovească acum de o altă formă de „izolare”: cea din trafic.

Aceasta a postat o înregistrare video în care surprinde coloanele nesfârșite de mașini, folosind prilejul pentru a lansa săgeți ironice către actuala clasă politică și situația economică a țării.

Calvarul dintre Corbeanca și centrul Capitalei

Locuind în zona de nord, la Corbeanca, Elena Udrea a testat pe propria piele neputința infrastructurii actuale. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, aceasta și-a exprimat uluirea față de timpul pierdut pentru o distanță care, în condiții normale, ar trebui parcursă în maximum 30 de minute. Fostul politician a taxat dur ineficiența deplasării pe una dintre cele mai circulate artere ale României.

„3 ore din Corbeanca pana in Dorobanti și înapoi!!!!! 25 de km, bară la bară, pe trei benzi pe sens!”, a scris Elena Udrea, vizibil iritată de timpul irosit în coloană.

Ironii la adresa economiei și a Guvernului Bolojan

Dincolo de disconfortul personal, Elena Udrea a speculat momentul pentru a face o analiză socio-economică în stilul caracteristic. Aceasta a făcut referire la moțiunea de cenzură care a dus la căderea executivului condus de Ilie Bolojan, legând aglomerația de pe șosele de prețul carburanților și de puterea de cumpărare a românilor, pe care o consideră paradoxală în raport cu cifrele oficiale.

„Întreb și eu, ca haștagii de pe net, de ce l-au dat jos pe Bolojan? Pare că ori economia duduie, ori a făcut benzina 1 leu”, a concluzionat ea, sugerând că, în ciuda scumpirilor constante, numărul imens de mașini din trafic contrazice teoria unei crize profunde.

Reacția Elenei Udrea după căderea Guvernului

Deși a declarat la ieșirea din Penitenciarul Târgșor, în vara anului 2025, că nu mai intenționează să activeze în politică, Elena Udrea rămâne un observator atent și critic al scenei publice. Ea a comparat eșecul Guvernului Bolojan cu momentele dificile ale guvernării Boc, susținând că votul masiv împotriva premierului recent demis arată un impact negativ profund al măsurilor luate de acesta.

„Guvernul Bolojan a picat cu 281 de voturi împotriva!!!! Mai mult chiar și decât atât de hulitul, la vremea aceea, guvern al lui Traian Băsescu, adică Guvernul Boc! Asta arată cât de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan! Pentru că atât moțiunea, cât și votul, au fost mai ales împotriva acestuia și, mai puțin împotriva miniștrilor”, a adăugat Udrea în mediul online.

Fosta ministră și-a încheiat intervenția cu o previziune pesimistă despre viitorul alianțelor politice, susținând că dorința de a controla resursele publice va prima în fața oricăror principii doctrinare. Ea anticipează că partidele vor găsi justificări pentru a guverna din nou împreună, invocând binele cetățenilor, în timp ce problemele de bază, precum traficul care sufocă Bucureștiul, rămân nerezolvate.

