Elena Udrea (52 de ani) continuă să surprindă cu postările din mediul online, iar cea mai recentă apariție a sa, realizată la sala de fitness, a atras imediat atenția publicului. Fosta politiciană a mers la antrenament alături de fiica ei, Eva, transformând o zi obișnuită într-un moment de apropiere și reconectare după anii dificili petrecuți departe una de cealaltă.

O apariție care a stârnit reacții

În fotografia publicată, Elena Udrea apare îmbrăcată în colanți și echipament sportiv, pregătită pentru un antrenament în toată regula. Imaginea surprinde atmosfera relaxată dintre ea și fiica ei, care o însoțește curioasă printre aparatele de fitness. Postarea a generat numeroase comentarii, mulți observând schimbarea de ton din viața publică a Elenei Udrea și accentul pus pe activitățile de familie.

Udrea a explicat că vizita la sală a fost o decizie spontană, determinată de viscolul și drumurile blocate din Corbeanca. În loc să lase ziua să treacă fără activitate, a ales să o transforme într-o experiență plăcută pentru amândouă. Mesajul ei, însoțit de o notă autoironică, sugerează dorința de a reveni la un stil de viață activ și de a integra sportul în rutina zilnică.

„Dacă viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport” – a scris fosta politiciană pe Facebook.

De la eliberarea din închisoare, Elena Udrea își dedică aproape tot timpul fiicei sale, încercând să recupereze anii în care au fost separate. Fie că este vorba despre activități sportive, vizite în locuri speciale sau momente simple din viața de zi cu zi, imaginile publicate recent arată o legătură tot mai puternică între mamă și fiică.

Elena Udrea vrea să-și ducă fiica în Costa Rica

De când a revenit în atenția publică, Udrea își dorește să îi ofere fiicei sale, Eva Maria, cât mai multe ocazii prin care să descopere lumea și să se conecteze cu originile ei. Fosta demnitară vorbește tot mai des despre planurile de a-i arăta micuței locurile care au format-o, obiceiurile cu care a crescut și frumusețile României pe care, spune ea, copiii de astăzi le întâlnesc prea rar. Pentru Udrea, aceste ieșiri nu sunt simple plimbări, ci momente prin care încearcă să recupereze anii pierduți, să creeze amintiri durabile și să întărească legătura dintre ele, într-o perioadă în care își reconstruiește viața treptat.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață. I-am povestit mult despre Costa Rica, i-am arătat poze, filmulețe și acum și ea e nerăbdătoare sa vadă tara în care a venit pe lume și a cărei cetățean este”, a spus Elena Udrea într-un alt interviu, acum câteva luni.

