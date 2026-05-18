Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”

Elena Udrea este mai fericită ca oricând. După ce a fost eliberată de la penitenciarul Târgșor, unde și-a ispășit pedeapsa din dosarul „Gala Bute”, fostul ministru al Turismului a ales să se concentreze asupra fiicei sale, Eva Maria. Acum, fosta politiciană s-a declarat a fi o mămică mândră, după ce fetița sa a câștigat două premii importante.
Fiica Elenei Udrea, locul 2 la un concurs de ortografie
Încă de când a părăsit penitenciarul, Elena Udrea a făcut tot posibilul să fie aproape de fiica sa, Eva Maria, și să se reconecteze cu aceasta. Aceasta își însoțește copilul la toate activitățile, iar acum fetița și-a făcut părinții mândri cu rezultatele ei.
„Felicitări, iubita mea, Eva! Sunt atât mândră de tine! Felicitări celor trei premianți, felicitări tuturor copiilor care au participat la Concursul Spelling Bee”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.
La concursul de ortografie în limba engleză, Eva a obținut locul doi.
Pe lângă rezultatele la învățătură, Eva Maria demonstrează că are și talent în domeniul muzical. Fetița urmează cursuri de canto, iar acum a luat locul I la un concurs național de muzică.
„Eva, ne-a adus astăzi, încă un moment de bucurie! Locul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală, “Ella Musica”. După premiul luat vineri la competiția Spelling Bee, cu rezultatul de azi ne-a făcut din nou niște părinți atât de fericiți! Felicitări, iubita noastră!”, este mesajul Elenei Udrea din mediul online, după reușita fiicei sale.
Adrian Alexandrov, despre reintegrarea Elenei Urdea în familie
Adrian Alexandrov a fost alături de soția sa pe toată perioada detenției acesteia, luptând neîncetat pentru eliberarea sa. Acum că fostul ministru a revenit acasă, bărbatul spune că se bucură din plin de fiecare moment petrecut împreună.
„A fost o perioadă de readaptare firească, dar Elena este o femeie puternică și echilibrată. S-a reintegrat natural în viața noastră, pas cu pas, cu multă răbdare și maturitate. Lucrurile s-au așezat frumos”, a mărturisit el recent.
