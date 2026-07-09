Kai Schreiber, fiica actorilor Naomi Watts și Liev Schreiber, surprinsă în ipostaze tandre alături de noul ei iubit

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Străzile din New York au devenit fundalul unei povești de dragoste adolescente desprinse parcă din scenariile de la Hollywood. Kai Schreiber, fiica celebrilor actori Naomi Watts și Liev Schreiber, a fost surprinsă recent de fotoreporteri în ipostaze extrem de romantice alături de un tânăr misterios. Imaginile realizate la începutul lunii iunie arată clar că cei doi adolescenți nu se mai ascund și își trăiesc primii fiori ai iubirii cu multă pasiune, chiar sub privirile trecătorilor din marea metropolă americană.

Kai Schreiber, sărut pasional pe străzile din New York

O plimbare obișnuită prin New York s-a transformat rapid într-o veritabilă sesiune foto pentru paparazzi care o urmăresc pe tânăra în vârstă de 17 ani. Kai Schreiber, care a atras atenția presei internaționale în repetate rânduri datorită stilului său vestimentar impecabil și a parcursului său curajos, a fost văzută zâmbitoare, extrem de relaxată și complet absorbită de partenerul ei.

Cei doi au fost fotografiați în timp ce se plimbau ținându-se de mână, discutând însuflețit și oprindu-se din când în când pentru gesturi pline de afecțiune.

Momentul culminant al întâlnirii lor a fost reprezentat de un sărut pasional pe care tinerii l-au împărtășit în mijlocul străzii. Fără să fie intimidați de agitația specifică orașului, Kai Schreiber și iubitul ei au demonstrat o conexiune profundă și o complicitate specifică vârstei lor.

Imaginile distribuite prin intermediul agențiilor de presă o arată pe Kai Schreiber purtând o ținută urbană extrem de chic, un mix perfect între stilul casual și cel modern, care îi pune în valoare silueta de model.

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Kai Schreiber și transformarea sa

Născută în decembrie 2008 sub numele de Samuel Kai Schreiber, tânăra a fost mereu în lumina reflectoarelor datorită părinților săi de top. Cu toate acestea, în ultimii ani, Kai s-a impus ca o figură extrem de importantă și un model de urmat pentru comunitatea transgender, după ce a trecut printr-un proces public de tranziție de gen, beneficiind de sprijinul necondiționat al familiei sale.

Atât Naomi Watts, cât și Liev Schreiber au vorbit public despre mândria pe care o simt față de fiica lor. Într-un interviu emoționant acordat recent, Liev Schreiber a subliniat importanța ca fiica lui să se simtă liberă, protejată și acceptată așa cum este în societate.

Sprijinul părinților nu doar că i-a oferit lui Kai încrederea necesară pentru a-și exprima adevărata identitate, dar a ajutat-o și să facă pași mari în cariera pe care și-o dorește cu ardoare în industria modelingului.

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Debutul spectaculos în lumea modei internaționale

La doar 17 ani, Kai Schreiber a reușit deja ceea ce mulți tineri aspiranți doar visează. Ea a debutat oficial pe podiumurile de modă internaționale, participând la prezentarea colecției uneia dintre cele mai renumite case de modă din lume, Valentino, în cadrul Paris Fashion Week.

Prezența ei pe podium a fost aclamată de criticii de specialitate, confirmând faptul că tânăra moștenește grația mamei sale și carisma tatălui ei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kai Schreiber și iubitul ei

Sursă foto: Profimedia, Instagram

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