Zenaida, petrecere aniversară ca-n filme. Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 8 ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Zenaida, fiica Adelinei Pestrițu și a lui Virgil Șteblea a împlinit 8 ani, iar părinții săi i-au organizat o petrecere ca-n filme. Micuța a avut parte de un decor de vis, tema petrecerii fiind „Fast and Furious”. De la mașini de curse cu numele Zenaidei, la baloane și candy bar plin de dulciuri și o băutură ce i-a purtat numele, la magicieni și un tort uriaș, fetița influenceriței a avut tot ce și-a dorit și chiar mai mult.

Zenaida, petrecere aniversară ca-n filme

Zenaida a împlinit 8 ani, iar Adelina Pestrițu a avut grijă ca fiica ei să aibă parte de cea mai frumoasă și spectaculoasă petrecere. Influencerița a ales ca temă „Fast and Furious”, astfel că nu au lipsit mașinile de curse ce au avut numele fiicei sale inscripționat pe ele, un lco special de făcut tatuaje, canapele și perne personalizate.

Adelina a angajat mai mulți animatori îmbrăcați ca personajele favorite ale fiicei sale, printre care Olaf, Mickey și Minnie Mouse sau Stitch și un magician care s-a ocupat de buna dispoziție a invitaților.

Candy bar-urile au fost atracția principală, unde copiii s-au bucurat de diferite dulciuri precum pahare cu mouse de ciocolată, macarons roz, popsuri cu numele „Zeny”, precum și alte deserturi spectaculoase.

Tortul a fost și el unul pe măsură: cu mai multe etaje, cu pistă de raliuri, precum și cu figurina Zenaidei în vârf.

Artificiile roșii nu au lipsit nici ele, fiind lansate la momentul tortului, când invitații i-au cântat „la mulți ani” Zenaidei.

Citește și: Diana Șoșoacă, filmată în timp ce dansa hora, într-o piscină, cu hainele pe ea, la câteva zile după accidentul din București. „Chiar dacă aș fi fost acum în spital, tot eram în direct cu voi!”

Citește și: Angela Rusu, transformare spectaculoasă după ce a slăbit peste 30 kg. A trecut prin trei operații estetice majore deodată. „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume!”

Adelina Pestrițu, mesaj emoționant pentru fiica sa

Adelina Pestrițu i-a transmis și un mesaj emoționant Zenaidei, în care i-a spus când de mult înseamnă pentru ea și pentru Virgil Șteblea.

„Să nu uiți niciodată că ești cea mai mare bucurie a noastră și că vei fi mereu iubită și prețuită de părinții tăi. Vei ocupa întotdeauna primul loc în inimile noastre.💞 Îți dorim o viață plină de bucurii, oameni buni și sinceri alături de care să crești și să înflorești. Să fii puternică, curajoasă și ocrotită la fiecare pas de îngerul tău păzitor”, a scris influencerița pe Instagram.

Citește și: Când începe Vocea României 2026. Sezonul 14 vine cu reguli noi

Citește și: Scandal în lumea modei românești: Eli Lăslean îl acuză pe Cătălin Botezatu de folosirea brandului său. Reacția dură a designerului

Adelina Pestrițu și-a asigurat fiica că va fi mereu alături de ea, indiferent de ce îi rezervă viața.

„Indiferent de drumurile pe care ți le va așeza viața în față, noi vom fi mereu lângă tine, gata să te susținem, să te protejăm și să îți amintim, ori de câte ori vei avea nevoie, cât de specială, bună, frumoasă și puternică ești. Te iubim mai mult decât pot cuvintele să spună”, și-a încheiat aceasta mesajul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini de la petrecerea aniversară a Zenaidei

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News