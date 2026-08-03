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Natalia Dontcheva, actrița de origine bulgară stabilită în Franța cunoscută pentru rolul din adaptarea franceză a serialului „Doc Martin”, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani, după o lungă luptă de un deceniu cu o boală gravă.

Vestea decesului a fost confirmată de impresarul său, Laurent Savry, generând un val profund de tristețe în rândul colegilor de breaslă și al publicului care i-a admirat activitatea pe scenă și pe ecran.

Doliu în cinematografia franceză și internațională

Moartea artistei a fost anunțată în mod oficial de reprezentantul ei, care a adus un omagiu sensibil talentului și caracterului ei deosebit.

„Cu o imensă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Nataliei Dontcheva. O artistă profund talentată și o femeie de o mare sensibilitate, Natalia Dontcheva a impresionat publicul prin precizia interpretărilor sale, eleganța ei și dăruirea față de meserie.

De-a lungul carierei sale, a câștigat respectul colegilor de distribuție, al regizorilor, al echipelor de filmare și al tuturor celor care au avut privilegiul de a lucra alături de ea”, a transmis Laurent Savry într-un comunicat oficial.

Născută la Sofia în 1969 și fiind fiica actorului Plamen Donchev, Natalia își dorea inițial o carieră în medicină sau în relații internaționale. Soarta i s-a schimbat când a primit un rol într-un film bulgăresc, oferit de un prieten al tatălui său. În 1989 s-a mutat în Franța, țara mamei sale, s-a format la un conservator de actorie din Paris și s-a afirmat rapid în teatru, televiziune și film. Rolul ei definitoriu a fost cel al personajului Julie Derville în versiunea franceză a serialului Doc Martin, interpretat timp de patru ani începând cu 2011.

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Mesaje pline de durere din partea celor dragi

Una dintre cele mai emoționante reacții a venit din partea fiului ei vitreg, Hugo Selignac, fiul regizorului Arnaud Selignac, cel care i-a fost partener de viață Nataliei timp de 25 de ani. El a publicat pe rețelele de socializare o amintire emoționantă dedicată celei care i-a fost sprijin de-a lungul anilor.

„Nu mi-a plăcut niciodată termenul de ‘mamă vitregă’ – pentru că, atunci când ne-am cunoscut, nu mai eram un copil și mai avusesem o mamă vitregă înainte. Dar n-ai nicio idee ce persoană cu adevărat frumoasă am descoperit în tine sau cât de mult am iubit ceea ce erai.

Îți mulțumesc pentru legătura pe care ai luptat atât de mult să o cultivi în familia noastră. Îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai insuflat-o privind spre mine mereu cu mândrie, încă din anii adolescenței mele”, a scris Hugo Selignac.

Gândurile sale s-au îndreptat și către suferința pe care actrița a îndurat-o în tăcere în ultimii ani.

„După o luptă de zece ani, te vei odihni în sfârșit. Bucură-te din plin de asta; a trecut atât de mult timp de când nu ai mai avut această ocazie. Îmi vei lipsi, frumoasa mea Natalia”, a completat acesta.

Lumea artistică din Franța a reacționat imediat la aflarea veștii, colegele de distribuție rememorând clipele petrecute alături de ea pe platourile de filmare. Actrița Tatiana Gousseff a evocat momentele senine din timpul producției Doc Martin.

„Natalia…. Am făcut această fotografie în portul Doëlan, din Bretania, unde filmam Doc Martin. Am avut mereu la îndemână aparatul meu foto Nikon argentinian, timp de patru sezoane am fotografiat… până când nu am mai putut. Oh, cum mai râdeam! Ce amintiri minunate! Și cât de mult mi-a plăcut să te descopăr mai târziu la teatru, în frumosul rol al Dorothy Parker…. Sunt fără cuvinte”, a mărturisit Tatiana Gousseff.

La rândul său, celebra actriță Christine Citti a subliniat polivalența și spiritul viu al regretatei sale colege.

„Frumoasa și talentata Natalia ne-a părăsit în această după-amiază. O persoană atât de frumoasă, amuzantă, puternică, iubitoare și demnă… Sunt fără cuvinte. O respectam. Natalia știa să facă de toate: să coasă, să construiască, să planteze, să împartă, să joace, să iubească și să inventeze”, a declarat Christine Citti.

Foto – Facebook / Fontenay-le-Comte

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