Anunțul surpriză făcut de Elena Udrea după un deceniu alături de Adrian Alexandrov. Mesajul fostei politiciene a stârnit un val de reacții

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Elena Udrea a marcat un moment special în viața personală, sărbătorind zece ani de relație alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov. Fostul ministru al Turismului a transmis un mesaj plin de emoție în mediul online, unde a publicat o fotografie alături de bărbatul care i-a fost sprijin în unele dintre cele mai grele perioade din viață.

Parcursul celor doi a fost presărat cu momente fericite, dar și cu încercări extreme legate de anii petrecuți de fostul politician în detenție.

Un sprijin necondiționat în anii de absență

În descrierea imaginii publicate pe rețelele de socializare, fostul demnitar a rezumat în doar câteva cuvinte un deceniu de încercări și fidelitate.

„10 ani, la bine și la greu”, a scris Elena Udrea în mediul online, punctând legătura strânsă care s-a creat între ei de-a lungul timpului.

Cei doi sunt părinții unei fetițe, Eva Maria, care a rămas în grija tatălui în perioada în care mama ei s-a aflat departe de casă. De-a lungul celor trei ani și patru luni de detenție, Adrian Alexandrov a preluat întreaga responsabilitate a familiei, devenind un punct de sprijin esențial pentru creșterea și educația celei mici.

Fostul ministru și-a exprimat recunoștința pentru devotamentul arătat de partenerul său, mărturisind cât de important a fost rolul acestuia în menținerea echilibrului din căminul lor.

„Adrian a stat trei ani și patru luni tată și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate. Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, a mărturisit Elena Udrea, acum ceva timp.

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Aceasta a adăugat că experiența ultimilor ani i-a reconfirmat că a făcut cea mai bună alegere atunci când a decis să întemeieze o familie alături de el.

„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare… Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea”, a completat fostul politician.

Amintirea primelor momente dureroase

Separarea de familie a lăsat urme adânci, iar Elena Udrea a evocat primul moment în care a fost nevoită să se despartă de fiica ei, la foarte scurt timp după ce a adus-o pe lume.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a povestit Elena Udrea.

Foto – Facebook / Instagram

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