Matei Lucescu despre zvonul privind diagnosticul de leucemie al lui Mircea Lucescu: „Nu a murit de leucemie”

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Matei Lucescu clarifică zvonurile despre bunicul său, Mircea Lucescu, care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026 la vârsta de 80 de ani. Tânărul spune că marele antrenor nu a fost diagnosticat niciodată cu leucemie, așa cum s-a spus în spațiul public.

Matei Lucescu, despre diagnosticul de leucemie al lui Mircea Lucescu

Moștenirea lui Mircea Lucescu rămâne vie în inimile iubitorilor de fotbal, dar și în amintirile familiei sale. Recent, Matei Lucescu, nepotul celebrului antrenor, a vorbit cu sinceritate despre circumstanțele care au dus la dispariția celui care a marcat istoria sportului românesc.

Matei Lucescu a simțit nevoia să clarifice un zvon care a circulat intens: „Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul”.

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Deși a recunoscut că bunicul său suferea de o boală hematologică cronică, Matei Lucescu a subliniat că aceasta nu i-a cauzat moartea.

„El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri, 30 de ani. El a avut, într-adevăr, o problemă hematologică, pentru care a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni.”, a subliniat Matei Lucescu la Digi Sport Matinal.

Care a fost cauza decesului lui „Il Luce”

Familia lui Mircea Lucescu crede că decesul regretatului antrenor au fost situațiile tensionate din cadrul echipei naționale. Acesta a resimțit un stres profund care a condus la infarctul care i-a fost fatal.

„El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile”, a continuat Matei Lucescu.

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„Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci… Ce să zic? Au fost acele meciuri, meciul cu Turcia, care a fost cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a mai declarat Matei Lucescu.

Sursă foto: Profimedia

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