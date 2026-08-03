Cum se simte Adrian Ropotan, după intervenția chirurgicală suferită în urma accidentului cu echipa Dinamo 2

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Adrian Ropotan, fostul mijlocaș al lui Dinamo și actual antrenor în Liga 3, se recuperează după accidentul tragic care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, în județul Argeș. Incidentul s-a soldat cu pierderea vieții maseurului Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani, după ce șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct și a pierdut controlul vehiculului.

Cum se simte Adrian Ropotan

Adrian Ropotan, în vârstă de 40 de ani, a fost internat la Spitalul Municipal Câmpulung, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură-luxație la nivelul antebrațului.

Duminică dimineață, 2 august 2026, managerul spitalului, Petrina Florea, a confirmat că fostul fotbalist a fost externat și se află într-o stare foarte bună.

„În această dimineață, pacientul Ropotan Adrian a fost externat, în stare foarte bună. Va urma recomandările medicului curant și va reveni la control. Conform recomandărilor medicului de specialitate, pacientul își va putea relua activitatea în câteva săptămâni. Sperăm ca pacientul și familia acestuia să fie mulțumiți de serviciile medicale acordate de Spitalul Municipal Câmpulung”, a declarat managerul spitalului din Câmpulung.

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Cine este Adrian Ropotan

Cariera lui Adrian Ropotan a fost marcată de performanțe remarcabile. Între 2004 și 2009, a jucat pentru Dinamo București, cucerind titlul de campion al României în sezonul 2006/2007. A acumulat 99 de meciuri în tricoul „câinilor” și a fost selecționat de șapte ori la echipa națională.

De-a lungul anilor, acesta a evoluat pentru cluburi precum Dinamo Moscova, Petrolul, Pandurii și Concordia Chiajna, printre altele.

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Vineri, 31 iulie, un tragic accident s-a produs în Argeș, când microbuzul care transporta echipa secundară a clubului Dinamo a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, maseurul echipei, Constantin Covaciu a murit și mai multe persoane, prin care și Adrian Ropotan, au fost rănite.

Sursă foto: Instagram

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